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Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2022 году

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#абитуриенты

Самыми популярными направлениями при поступлении в российские вузы в 2022 году стали педагогическое образование, IT-специальности и лечебное дело, следует из мониторинга Минобрнауки, который базируется на данных вузов.  

«Приемная кампания этого учебного года в целом сохранила тенденции прошлых лет», — говорится в ответе пресс-службы Минобрнауки на запрос «Известий».  

Прорывом этого учебного года — направлением, которое в эту кампанию показало существенный рост по сравнению с прошлой, — стало судовождение. Число зачислений на эту специальность выросло на 58,42%. Также отмечен всплеск интереса к направлению «Спорт» (рост на 22,14%), проектированию автомобилей и организации транспортных процессов — направления «Технология транспортных процессов» (рост на 22,13%).  

Опрошенные «Известиями» эксперты связали такую ситуацию с ростом запроса работодателей. В частности, всплеск интереса к судовождению может указывать на востребованность Северного морского пути, кратчайшей водной дороги между Европейской частью России и Дальним Востоком, предположил проректор РАНХиГС Андрей Марголин.  

«Работодатели сейчас активно осваивают использование программ высшего образования, включаясь в процесс отбора наиболее перспективных работников, в том числе частично или полностью оплачивая их обучение. Такие механизмы очень хорошо работают в сфере железнодорожного транспорта, помогая закрыть кадровую потребность. Растут цифры целевого приема и на водном транспорте», — полагает руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Российской академии образования Владимир Блинов.  

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#абитуриенты

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