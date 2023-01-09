Происшествия
сегодня, 11:08
Трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути
Движение восстановлено.
Напомним, сегодня утром в Липецке напротив дома №6 в переулке Бестужева трамвай маршрута №5 сошёл с рельсов и перегородил дорогу. В соцсетях водители предупреждали друг друга о трудностях в движении.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути. В 9:40 движение восстановили, трамвай продолжил движение по маршруту. Остальной электротранспорт ходит по штатному расписанию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути. В 9:40 движение восстановили, трамвай продолжил движение по маршруту. Остальной электротранспорт ходит по штатному расписанию.
Гайка
Ха
не-а че
Антон Палыч