Происшествия

сегодня, 11:08

Трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути

4 940
#ДТП #трамвай
2
Трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути

Движение восстановлено.

Напомним, сегодня утром в Липецке напротив дома №6 в переулке Бестужева трамвай маршрута №5 сошёл с рельсов и перегородил дорогу. В соцсетях водители предупреждали друг друга о трудностях в движении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, трамвай сошёл с рельсов из-за железного болта на пути. В 9:40 движение восстановили, трамвай продолжил движение по маршруту. Остальной электротранспорт ходит по штатному расписанию.
4 940
#ДТП #трамвай
2

Комментарии (4)

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Гайка

9 минут назад
Электромобили наше всё.
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Ха

19 минут назад
так это же сами трамваи себя самоликвидируют, рассыпаются на ходу
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не-а че

сегодня, 11:16
Кто то БОЛТ положил на липецкие трамваи.
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Антон Палыч

сегодня, 11:14
А я предупреждал!!!!
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