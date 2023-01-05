Общество

16 минут назад

Для работы в снегопад на дороги Липецка выйдет свыше 50 единиц спецтехники

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#снег #снегопад #уборка улиц
Для работы в снегопад на дороги Липецка выйдет свыше 50 единиц спецтехники

Синоптики прогнозируют в ближайшие часы в Липецке сильный снегопад с радиусом видимости не далее 500 метров. По данным управления по делам ГО и ЧС, опасное метеоявление продлится до ночи на 6 января.

На внесение противогололедных материалов, расчистку улиц и вывоз снега с улиц Липецка направят 51 единицу спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города. 

Пескосоляную смесь и техническую соль будут посыпать на улицах 18 пескоразбрасывателей. На подметение проезжих частей привлекут шесть тракторов. Столько же направят для работы на пешеходных зонах, также в работах задействуют пять малогабаритных машин. Остальная техника и 12 грузчиков будут заняты вывозом снега. 

- Вместе с уборкой дорог и тротуаров направим силы на расчистку пешеходных зон. 120 дворников приступят к своим обязанностям с четырех часов утра, - отметил начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин. 
  
Липчан призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не парковать автомобили вдоль проезжих частей, чтобы не мешать работе спецтехники.
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#снег #снегопад #уборка улиц

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