Погода в Липецке

сегодня, 10:31

Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

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#снегопад #экстренное предупреждение
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

Видимость упадет до 500 метров.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 5 января и ночи 6 января ожидается сильный снег.

Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» ухудшение видимости в снеге составит менее 500 метров.
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#снегопад #экстренное предупреждение

Комментарии (2)

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житель центра

7 минут назад
Как обычно ничего не почистят. Будут придумывать тупые отмазы.
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КвадраБот Максим

18 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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