Погода в Липецке
сегодня, 10:31
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
Видимость упадет до 500 метров.
В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 5 января и ночи 6 января ожидается сильный снег.
Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» ухудшение видимости в снеге составит менее 500 метров.
Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» ухудшение видимости в снеге составит менее 500 метров.
Еще в рубрике
02.01.2023 13:35Погода в Липецке
житель центра
КвадраБот Максим