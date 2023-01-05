Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

Видимость упадет до 500 метров.



В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 5 января и ночи 6 января ожидается сильный снег.



Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» ухудшение видимости в снеге составит менее 500 метров.

