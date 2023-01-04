Полицейские задержали подозреваемого в нападении на оператора автозаправки

Теперь он может лишиться свободы на 10-ть лет.

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Оператор одной из автозаправочных станций Данкова обратилась в полицию с заявлением о том, что на нее напал мужчина, похитил деньги и товары.



Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в павильон, расположенный на АЗС, зашел неизвестный мужчина. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал деньги из кассы. Нападавший забрал два пакета с разменными монетами, сигареты, лимонад на общую сумму свыше 4 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.



По горячим следам был задержан 56–летний ранее не судимый житель Данковского района. Он признался в преступлении, а также показал, куда выбросил нож, который впоследствии был изъят.



Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия данковчанина заключилиения под стражу.



Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Видео: УМВД России по Липецкой области

