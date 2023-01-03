В подъезде многоэтажки нашли мужчину с ножевым ранением живота

Полиция начала расследование инцидента.

Вчера вечером в подъезде дома № 15 по улице Жуковского в Липецке нашли истекающего кровью 34-летнего мужчину. Он сообщил бригаде скорой помощи, что ранен ножом в живот. Скорая доставила мужчину в дежурную больницу.



- В полицию поступило сообщение о том, что 2 января около 21:00 в подъезде дома по улице Жуковского, предположительно, с ножевым ранением обнаружен мужчина, который был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.