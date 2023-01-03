Происшествия

37 минут назад

В подъезде многоэтажки нашли мужчину с ножевым ранением живота

4 741
#поножовщина
4
В подъезде многоэтажки нашли мужчину с ножевым ранением живота

Полиция начала расследование инцидента.

Вчера вечером в подъезде дома № 15 по улице Жуковского в Липецке нашли истекающего кровью 34-летнего мужчину. Он сообщил бригаде скорой помощи, что ранен ножом в живот. Скорая доставила мужчину в дежурную больницу.

- В полицию поступило сообщение о том, что 2 января около 21:00 в подъезде дома по улице Жуковского, предположительно, с ножевым ранением обнаружен мужчина, который был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
4 741
#поножовщина
4

Комментарии (4)

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Зоркий

5 минут назад
Это не тот же самый, в которого еще стреляли шесть раз? А то его уже находили
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Нонка

8 минут назад
Елецкий тот же Тракторный просто взгляды припорошили понтами
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мысли в слух

17 минут назад
Вот это я понимаю , отметил Новый Год ! Гулять так гулять !! С размахом !!
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да

32 минуты назад
Значит еще не все бродяги съехали с Тракторного на Елецкий
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