Липчан призывают «держать дозу» в новогодние праздники: от пьянства за год в области умер 61 человек

В уходящем году в наркодиспансер поступили около 7,5 тысячи человек с алкоголизмом.

Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, в уходящем году в наркодиспансер поступили около 8 тысяч человек, из них 7,5 тысячи — с алкоголизмом. Около 2 тысяч человек привезли на скорой помощи на вытрезвление.



61 человек умер от последствий алкоголизма, в том числе вследствие алкогольных психозов, пневмоний и тяжёлых панкреатитов. Но раньше были года, когда от пьянства в Липецкой области умирали и по 100-120 человек, так что липчане стали разумнее подходить у потреблению спиртных напитков.



Пора корпоративов уже не прошла спокойно — за неделю в наркологию поступили около 20 жертв предновогодних праздников.



Главный нарколог области посоветовал липчанам на Новый год соблюдать умеренность - «держать дозу» и диету. Ведь порой малопьющие люди на праздники страдают ещё больше: жирная пища и алкоголь оказывают критическое влияние на их здоровье. А cледствием застолья становится панкреонекроз – осложнение острого панкреатита, которое заключается в разрушении, самопереваривании, отмирании тканей поджелудочной железы и приводит к нарушению работы жизненно важных органов.



- Мой совет — потратить новогодние праздники на проведение времени с детьми, близкими, друзьями, на спорт и фмзкультуру, на заброшенные ранее по каким-то причинам дела, - говорит Михаил Коростин. - А если начали выпивать — не смешивайте газированные напитки с крепким алкоголем, не гуляйте долго пьяными: даже при температуре около нуля градусов есть риск получить обморожения, потому что спиртное расширяет сосуды и обезболивает.



А ещё Михаил Коростин посоветовал «держать дозу»: выпить пару бокалов сухого вина или не более 150 граммов крепкого алкоголя. Больше — уже рискованно.



Врачи-наркологи и токсикологи отмечают, что фальсификатором сейчас почти не травятся — борьба с гаражными магазинами дала свои результаты.



В липецкой больнице скорой медицинской помощи №1 в недавно заработавшем отделении острых отравлений говорят, что за неделю туда поступили уже несколько человек с летальной дозой спиртного в крови — выше 5 промилле. К счастью, всех удалось спаси. При этом к отравлению привело именно количество, а не качество выпитого — все отравившиеся (а в основном, это были мужчины средних лет) пили лицензионный алкоголь.



В БСМП №1 подготовили памятку, как избежать неприятных последствий, празднуя Новый год.



Не покупайте сомнительный алкоголь в непроверенных местах, критично относитесь к скидкам, внимательно изучайте этикетки, чтобы убедиться в подлинности напитка. Не принимайте спиртное неизвестного происхождения, в малознакомой компании – именно по такому сценарию чаще всего происходят смертельные отравления суррогатами алкоголя.



Постарайтесь отдохнуть и выспаться перед торжеством. Усталость провоцирует раздражительность, повышение тревожности, желание быстро расслабиться, в том числе, с помощью употребления большего количества спиртного.



Запланируйте праздник, а не застолье. Продумайте развлекательную программу, которая будет требовать активного участия всех присутствующих.



Нельзя употреблять спиртные напитки на пустой желудок, поэтому примерно за два часа до застолья необходимо немного поесть.



В ходе праздничной трапезы важно и не переесть. Крепкие алкогольные напитки и жирные, обильно сдобренные майонезом блюда, значительно усиливают нагрузку на желудок и печень. Пища усваивается хуже, дольше задерживается в желудочно-кишечном тракте.



Принятый алкоголь аккумулируется в этом объемном «пищевом комке», поэтому опьянение наступает несколько позже. За это время, из-за задержки опьянения, человек успевает принять угрожающе высокую дозу алкоголя. В результате, помимо несварения, может развиться тяжелое алкогольное отравление.



Чтобы не перегружать поджелудочную железу, не стоит сочетать алкоголь со сладкими десертами.



Старайтесь больше двигаться. Танцы, любые подвижные игры, небольшие прогулки, игра в снежки – все эти новогодние увеселения помогают сжечь лишние калории, а также способствуют скорейшему выведению алкоголя и продуктов его распада.



Не забывайте проветривать помещение.



Не употребляйте алкоголь, если вы принимаете какие-либо препараты. Это может дать неожиданно сильный токсический эффект.



Не разумно ставить на стол детское шампанское. Газированные напитки с большим количеством сахара и красителей не принесут детям пользы. В то же время атрибутика и действия, имитирующие употребление алкоголя, сформируют у них прочную ассоциацию праздника со спиртным.



Помните о том, что употреблять алкоголь два дня подряд очень вредно для организма, так как печени нужны как минимум сутки для его выведения.



Если все же наутро вы испытываете некоторое недомогание, налегайте на кисломолочные напитки, кислые морсы, рассол, горячие бульоны, а вот кофе и чай лучше оставить на потом.