В столкновении «ВАЗа» и «Скании» пострадали женщина и двухлетний ребенок

Две серьезные аварии произошли вчера на трассе «Дон». В одной из них пострадали женщина и ее ребенок.





Вечером 29 декабря в Ельце на трассе «Дон» автомобиль «ВАЗ-2114» поду правлением 28-летнего водителя врезался в грузовик «Скания». По данным ГИБДД, в аварии пострадали два пассажира «ВАЗа» – 25-летняя женщина и 2-летний мальчик – с травмами их доставили в больницу.Еще одна авария на трассе «Дон» произошла в Хлевенском районе: 28-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору и съехал в кювет. Водитель госпитализирован.В Липецке около 15:00 на улице 50 лет НЛМК столкнулись «Фольксваген Тигуан» под управлением 38-летнего водителя и «Фольксваген Джетта» с 37-летней женщиной за рулем. С места столкновения в больницу доставлена женщина-водитель.В Данковском районе на дороге Данков – Теплое – Воскресенское перевернулась «Лада Приора» 43-летнего водитель. Госпитализирована 14-летняя пассажирка автомобиля.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.