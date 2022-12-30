Происшествия

сегодня, 09:07

В столкновении «ВАЗа» и «Скании» пострадали женщина и двухлетний ребенок

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#авария #ДТП

Две серьезные аварии произошли вчера на трассе «Дон». В одной из них пострадали женщина и ее ребенок.

Вечером 29 декабря в Ельце на трассе «Дон» автомобиль «ВАЗ-2114» поду правлением 28-летнего водителя врезался в грузовик «Скания». По данным ГИБДД, в аварии пострадали два пассажира «ВАЗа» – 25-летняя женщина и 2-летний мальчик – с травмами их доставили в больницу.

Еще одна авария на трассе «Дон» произошла в Хлевенском районе: 28-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, автомобиль врезался в световую опору и съехал в кювет. Водитель госпитализирован.

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В Липецке около 15:00 на улице 50 лет НЛМК столкнулись «Фольксваген Тигуан» под управлением 38-летнего водителя и «Фольксваген Джетта» с 37-летней женщиной за рулем. С места столкновения в больницу доставлена женщина-водитель.

В Данковском районе на дороге Данков – Теплое – Воскресенское перевернулась «Лада Приора» 43-летнего водитель. Госпитализирована 14-летняя пассажирка автомобиля. 

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.
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#авария #ДТП

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