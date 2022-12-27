сегодня, 14:00
На НЛМК открыли курсы 3D-печати
Новолипецкий металлургический комбинат активно внедряет в производство технологии 3D-печати. Это направление становится востребованным среди сотрудников. Программу по обучению аддитивным технологиям для работников комбината разработали совместно со специалистами МИСиС.
— При работе с аддитивными технологиями мы поняли, что на рынке не так много специалистов, которые могут работать с подобным оборудованием. Наш принтер на данный момент один из самых больших в России. Поэтому, мы решили разработать обучающий курс и научить 3D печати своих сотрудников, которые знают тонкости производства и могут внедрять новые идеи, — рассказал начальник участка 3D-печати литейных форм Андрей Лещенко.
Практическая часть обучения проходит уже на промышленной площадке НЛМК. Где будущие специалисты 3D - печати изучают весь путь изготовления детали – от обратного инжиниринга и разработки модели до отправки готовой детали заказчику.
«Сейчас сортамент Центра 3D-печати на базе Фасонолитейного цеха составляет более 200 позиций. Это детали и запасные части для различных агрегатов предприятия. Часть из них сумели заменить импортные аналоги. Цифровые технологии значительно сокращают скорость изготовления деталей и уменьшают затраты на их механическую обработку. Благодаря 3D-печати НЛМК может самостоятельно изготовить деталь практически любой формы и применить её в производстве. По расчетам специалистов экономия от внедрения аддитивных технологий в Группе НЛМК составит около 250 млн рублей ежегодно», - сообщает пресс-служба НЛМК.