В России
24 минуты назад
Спрос на ювелирные украшения в России вырос на 25%
Продажи ювелирных украшений в России в 2021 году выросли на 20–25% в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад, рассказали «Известиям» в ассоциации «Гильдия ювелиров России». Тенденцию подтвердили и участники рынка.
В прошлом году вырос и средний чек на драгоценности — на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019-м, рассказал генеральный директор «585*Золотой» Алексей Феликсов.
«Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти — в денежном выражении продажи выросли на 12%», — отметила директор по маркетингу сети магазинов Adamas Анастасия Тугбаева.
По данным компании, наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами. В 2021 году спрос на эту категорию украшений вырос на 20% в сравнении с 2020-м. Рост спроса на украшения с бриллиантами подтвердили и в российской алмазодобывающей компании «Алроса».
Рост спроса на драгоценности связан с перераспределением трат, запланированных на путешествия, — люди отказывались от поездок, но у них возникла потребность потратить деньги на красивые предметы, подтвердил тенденцию гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.
По словам президента компании «Алмаз-Холдинг» Флуна Гумерова, растущий спрос на ювелирку также связан с ограниченным объемом предложения: если в 2014 году в России произвели почти 100 т изделий, то в 2020-м — только 39 т.
В прошлом году вырос и средний чек на драгоценности — на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019-м, рассказал генеральный директор «585*Золотой» Алексей Феликсов.
«Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти — в денежном выражении продажи выросли на 12%», — отметила директор по маркетингу сети магазинов Adamas Анастасия Тугбаева.
По данным компании, наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами. В 2021 году спрос на эту категорию украшений вырос на 20% в сравнении с 2020-м. Рост спроса на украшения с бриллиантами подтвердили и в российской алмазодобывающей компании «Алроса».
Рост спроса на драгоценности связан с перераспределением трат, запланированных на путешествия, — люди отказывались от поездок, но у них возникла потребность потратить деньги на красивые предметы, подтвердил тенденцию гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.
По словам президента компании «Алмаз-Холдинг» Флуна Гумерова, растущий спрос на ювелирку также связан с ограниченным объемом предложения: если в 2014 году в России произвели почти 100 т изделий, то в 2020-м — только 39 т.