Общество
сегодня, 17:10
В Липецке не очень уважительно относятся к пожилым людям
23 1402
Наш город оказался на предпоследнем, 25-месте в рейтинге городов по уважению к старшему поколению.
По данным федерального социологического опроса, проведённого в январе 2022 года одним из исследовательских агентств, наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы.
Рейтинг был сформирован на основании нескольких вопросов. Вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперёд пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?
В результате в рейтинге городов России по уважительному отношению к преклонному возрасту первое место занял Грозный, второе — Казань, третье — Махачкала, четвёртое — Сочи, пятое — Брянск.
Липецк оказался на 25-м месте. Хуже только в Москве — столица на последнем, 26-м месте.
По данным опроса, место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных.
В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.
Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.
Рейтинг был сформирован на основании нескольких вопросов. Вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперёд пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?
В результате в рейтинге городов России по уважительному отношению к преклонному возрасту первое место занял Грозный, второе — Казань, третье — Махачкала, четвёртое — Сочи, пятое — Брянск.
Липецк оказался на 25-м месте. Хуже только в Москве — столица на последнем, 26-м месте.
По данным опроса, место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных.
В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.
Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.
23 1402
Комментарии (23)
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Лукерья
В Липецк
Молодой
Вопрос
К сожалению
масяня
Баба Нюра
60+
И что же
цирк