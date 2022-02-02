Общество

сегодня, 17:10

В Липецке не очень уважительно относятся к пожилым людям

23 1402
#ветеран #долгожители
6
В Липецке не очень уважительно относятся к пожилым людям

Наш город оказался на предпоследнем, 25-месте в рейтинге городов по уважению к старшему поколению.

По данным федерального социологического опроса, проведённого в январе 2022 года одним из исследовательских агентств, наиболее уважительно к старшему поколению относятся жители Грозного, Казани и Махачкалы.

Рейтинг был сформирован на основании нескольких вопросов. Вы часто уступаете место в общественном транспорте пожилым людям? В очереди вы пропускаете вперёд пожилых людей? Вы всегда дослушиваете до конца пожилых людей? Вы считаете преклонный возраст причиной для уважения?

В результате в рейтинге городов России по уважительному отношению к преклонному возрасту первое место занял Грозный, второе — Казань, третье — Махачкала, четвёртое — Сочи, пятое — Брянск.

Липецк оказался на 25-м месте. Хуже только в Москве — столица на последнем, 26-м месте.

По данным опроса, место в общественном транспорте пожилым людям уступают 76% жителей страны, а вот пропустить пожилых вперед без очереди согласны лишь 13% опрошенных.

В любой ситуации дослушать пожилого человека до конца готовы 53% респондентов, попавших в выборку, и лишь 24% считает преклонный возраст независимо от любых исходных данных причиной для уважения.

Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 3120 респондентов.
23 1402
#ветеран #долгожители
6

Комментарии (23)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лукерья

6 минут назад
Говорят, что старики сейчас не такие как 30 лет назад , это правда ?
ответить

В Липецк

7 минут назад
С 1947-1952г Свозили всех заключённых!, Строили «Сокол@ «трубный», «тракторный», А потом в 53-м Сталин умер и Амнистия!, Контингент разбежался по липецкой области!
ответить

Молодой

8 минут назад
Как сказал один известный человек.- Если государство не может обеспечить достойную жизнь ветеранам и пенсионерам, то будущего у этой страны нет. Менеджеры просчитали, что эти люди не нужны, одни убытки.
ответить

Вопрос

9 минут назад
Как Вы думаете, куды идеть бабка на фото?
ответить

К сожалению

11 минут назад
«Бытие определяет сознание»-философский закон , А бытие в Липецке очень плохое!
ответить

масяня

14 минут назад
Павел, а как себя ведут старЕки в Липецке? Они, видимо, сквернословят, гадят в подъездах, пьяными таскаются и * на улицах? Я согласна с Вами в одном, действительно надо уважительно относиться друг к другу независимо от возраста.
ответить

Баба Нюра

20 минут назад
Сейчас молодешь хуже стариков. Не люди, а гаджеты ходячие, мозгов совсем нет... Ума хватает только в телефонах пальцами тыкать
ответить

60+

39 минут назад
Пример показывает государство определи прожиточный минимум пенсионеров 10 000 с небольшим . Кто посли этого будет уважать пенсионеров дети или внуки ! Нищих ни кто не любит !
ответить

И что же

40 минут назад
В Липецке самый грубый народ.
ответить

цирк

41 минуту назад
все начали ,,избирательные комиссии,,, а потом пошло и поехало ,дурной пример заразителен-142 проц
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На двух улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
На двух улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:03

Общество
Вместо аварийных домов – новые МКД и школа в яблоневом саду
#реновация
4
Вместо аварийных домов – новые МКД и школа в яблоневом саду

сегодня, 16:00

Общество
Срыв сроков ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей
#реконструкция улицы Зегеля
14
Срыв сроков ремонта улицы Зегеля обошелся подрядчику в 350 тысяч рублей

сегодня, 13:57

Общество
Липецкие сурки проспали свой день
#День сурка #липецкий зоопарк
9
Липецкие сурки проспали свой день

сегодня, 12:50

Общество
Липецкие суды приняли меры из-за омикрона
#омикрон #удаленка #режим работы
13
Липецкие суды приняли меры из-за омикрона

сегодня, 12:42

Общество
95% липецких учеников хвалят школьное меню
#школьное питание
42
95% липецких учеников хвалят школьное меню

сегодня, 12:12

Общество