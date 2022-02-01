На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Воду отключат в связи с необходимостью ремонтных работ, сообщает «РВК-Липецк».

2 февраля с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 7, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, ЦТП ПАО «Квадра».



С 10:00 и до окончания работ РВК-Липецк временно ограничит подачу холодной воды в домах №№ 4, 8, 10, 12 по улице Катукова, №№ 126, 128, 132 по проспекту Победы.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 93, 99, 101, 103, 105, 111 по улице Московской, №№ 4, 6 по проезду Кувшинова.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175, сообщает РВК-Липецк.



