В России

39 минут назад

В Еврокомиссии рассказали о санкциях против РФ

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#санкции
ЕС не планирует разглашать подробности о возможных санкциях против России, поскольку все еще находится в поиске дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом «Известиям» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы не будем сейчас рассуждать о конкретных мерах и их деталях, поскольку мы все еще сосредоточены на поиске решения конфликта путем взаимодействия и диалога. Только от Москвы зависит, будут ли вынуждены ЕС и его союзники двигаться в сторону применения санкций», — заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, на случай, если дипломатия потерпит неудачу, ЕС вместе с союзниками рассматривает и другие варианты. Все государства-члены союза сходятся во мнении, что «любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные политические последствия и высокие экономические издержки», отметил Петер Стано. Он подчеркнул, что цели ввести новые ограничения у Евросоюза нет — они, а также их масштаб, будут обсуждаться только в ответ на эскалацию на Украине или в адрес ЕС.

30 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует ввести меры экспортного контроля, которые могут лишить РФ товаров, «необходимых для реализации стратегических амбиций». «Мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы», — отметил дипломат. Рестрикции против Москвы активно обсуждаются и в США.

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#санкции

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