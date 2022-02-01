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44 минуты назад
В Новгородской области нашли тело пропавшей 1,5-годовалой девочки
Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом.
Волонтеры обнаружили тело 1,5-годовалой девочки из города Холма (Новгородская область), которую искали с 25 января, - сообщили волонтеры-поисковики.
"Найдена, погибла", — написали волонтеры в своей группе.
Тело ребенка нашли в огороде соседнего дома, на нем при первичном осмотре не обнаружили следов насилия. Согласно предположениям следователей, девочка проснулась и ушла из дома на соседний участок, где замерзла. Тело ребенка присыпало снегом. Но точную причину смерти установят эксперты, - пишут "Известия".
Семья девочки была многодетной и стояла на учете в органах профилактики.
Сообщение о пропаже девочки в поселке Холм Новгородской области появилось ночью 25 января.
По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.
Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следователи обнаружили в печке дома на участке, где проживала мать девочки, обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека.
Их отправили на экспертизу, а мать и ее сожителя задержали, а затем арестовали. При этом 27 января женщина призналась, что ее сожитель домогался до девочки. Экспертиза показала, что останки не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжились. Всего у женщины восемь детей, в том числе найденная погибшей девочка.
Причем семеро остальных детей забрали органы опеки, а последнего оставили из-за возраста. Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту халатности органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
На вопрос о том, почему семерых детей забрали из семьи, а малышку оставили, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Холмского района ответила, что "мать не была лишена родительских прав". Остальные дети, как отметила представитель комиссии, были помещены в интернат "в профилактических целях", - передает РЕН ТВ.
Девочку искали более четырех дней. За это время пешие волонтеры прошли несколько десятков километров. Обыскали территорию рядом с домом пропавшего ребенка, лес, промышленные объекты, в том числе заброшенные. При помощи беспилотного летательного аппарата местность была исследована с воздуха, - пишет "БЕZ Формата".
"Найдена, погибла", — написали волонтеры в своей группе.
Тело ребенка нашли в огороде соседнего дома, на нем при первичном осмотре не обнаружили следов насилия. Согласно предположениям следователей, девочка проснулась и ушла из дома на соседний участок, где замерзла. Тело ребенка присыпало снегом. Но точную причину смерти установят эксперты, - пишут "Известия".
Семья девочки была многодетной и стояла на учете в органах профилактики.
Сообщение о пропаже девочки в поселке Холм Новгородской области появилось ночью 25 января.
По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.
Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следователи обнаружили в печке дома на участке, где проживала мать девочки, обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека.
Их отправили на экспертизу, а мать и ее сожителя задержали, а затем арестовали. При этом 27 января женщина призналась, что ее сожитель домогался до девочки. Экспертиза показала, что останки не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжились. Всего у женщины восемь детей, в том числе найденная погибшей девочка.
Причем семеро остальных детей забрали органы опеки, а последнего оставили из-за возраста. Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту халатности органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
На вопрос о том, почему семерых детей забрали из семьи, а малышку оставили, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Холмского района ответила, что "мать не была лишена родительских прав". Остальные дети, как отметила представитель комиссии, были помещены в интернат "в профилактических целях", - передает РЕН ТВ.
Девочку искали более четырех дней. За это время пешие волонтеры прошли несколько десятков километров. Обыскали территорию рядом с домом пропавшего ребенка, лес, промышленные объекты, в том числе заброшенные. При помощи беспилотного летательного аппарата местность была исследована с воздуха, - пишет "БЕZ Формата".