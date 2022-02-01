В России

44 минуты назад

В Новгородской области нашли тело пропавшей 1,5-годовалой девочки

40
#поиски #ребенок

Волонтеры заявили об обнаружении тела девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом.

Волонтеры обнаружили тело 1,5-годовалой девочки из города Холма (Новгородская область), которую искали с 25 января, - сообщили волонтеры-поисковики.

"Найдена, погибла", — написали волонтеры в своей группе.

Тело ребенка нашли в огороде соседнего дома, на нем при первичном осмотре не обнаружили следов насилия. Согласно предположениям следователей, девочка проснулась и ушла из дома на соседний участок, где замерзла. Тело ребенка присыпало снегом. Но точную причину смерти установят эксперты, - пишут "Известия".

Семья девочки была многодетной и стояла на учете в органах профилактики.

Сообщение о пропаже девочки в поселке Холм Новгородской области появилось ночью 25 января.

По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следователи обнаружили в печке дома на участке, где проживала мать девочки, обгоревшие фрагменты, похожие на останки человека.

Их отправили на экспертизу, а мать и ее сожителя задержали, а затем арестовали. При этом 27 января женщина призналась, что ее сожитель домогался до девочки. Экспертиза показала, что останки не принадлежат человеку, поиски ребенка продолжились. Всего у женщины восемь детей, в том числе найденная погибшей девочка.

Причем семеро остальных детей забрали органы опеки, а последнего оставили из-за возраста. Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту халатности органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

На вопрос о том, почему семерых детей забрали из семьи, а малышку оставили, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации Холмского района ответила, что "мать не была лишена родительских прав". Остальные дети, как отметила представитель комиссии, были помещены в интернат "в профилактических целях", - передает РЕН ТВ.

Девочку искали более четырех дней. За это время пешие волонтеры прошли несколько десятков километров. Обыскали территорию рядом с домом пропавшего ребенка, лес, промышленные объекты, в том числе заброшенные. При помощи беспилотного летательного аппарата местность была исследована с воздуха, - пишет "БЕZ Формата".
40
#поиски #ребенок

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#бытовая техника
В России возник ажиотажный спрос на бытовую технику

вчера, 17:29

В России
#ипотека
К июлю плата по ипотеке может вырасти на 21%

вчера, 17:28

В России
В Тульской области школьников отправляют на внеплановые каникулы
#каникулы #коронавирус
В Тульской области школьников отправляют на внеплановые каникулы

вчера, 16:34

В России
В Санкт-Петербурге учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение
#удаленка #коронавирус
В Санкт-Петербурге учеников с 7 по 11 классы переводят на дистанционное обучение

вчера, 15:15

В России
В высотке на юге Москвы людей спасали из окон горящей квартиры
#пожар #спасение
1
В высотке на юге Москвы людей спасали из окон горящей квартиры

вчера, 14:30

В России
В Москве школьница выжила после падения с 22 этажа
#падение с высоты
В Москве школьница выжила после падения с 22 этажа

вчера, 13:53

В России