Липчанка пыталась взыскать с погоревших соседей 3,3 миллиона рублей

У её соседа загоралась машина, и пламя перекинулась на дом на двух хозяев.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Правобережного районного суда Липецка по иску о возмещении ущерба в результате пожара.



Как сообщает Правобережный суд Липецка, ещё 21 октября 2020 года в жилом доме на двух хозяев произошёл пожар, который начался с возгорания автомобиля, принадлежащего мужчине, а затем огонь перекинулся на всю площадь и кровлю дома над автомобилем. В результате пожара огнем были уничтожены легковой автомобиль, сгораемые конструкции второго этажа и кровля дома, а также имущество, находящееся в помещениях второго этажа. Водой залиты помещения первого этажа дома.



Соседка мужчины по дому на двух хозяев обратилась в суд и попросила взыскать с владельца машины в её пользу причиненный ущерб в размере 2 347 500 рублей и в пользу её малолетнего сына 1 000 000 рублей.



Была назначена судебная оценочная и пожарно-техническая экспертиза и эксперт пришел к выводу, что возгорание автомобиля произошло в результате поджога. То есть отсутствовали доказательства вины со стороны ответчика в причинении ущерба истцу.



А ответственность собственника за причинение вреда наступает только при наличии сразу нескольких условий: факта причинения вреда, противоправности поведения причинителя вреда, вины причинителя вреда, наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями.



Поэтому суд не нашёл оснований для удовлетворения заявленных женщиной требований.