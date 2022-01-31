Происшествия

28 минут назад

Липчанка пыталась взыскать с погоревших соседей 3,3 миллиона рублей

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#пожар
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Липчанка пыталась взыскать с погоревших соседей 3,3 миллиона рублей

У её соседа загоралась машина, и пламя перекинулась на дом на двух хозяев.

Липецкий областной суд оставил без изменения решение Правобережного районного суда Липецка по иску о возмещении ущерба в результате пожара.

Как сообщает Правобережный суд Липецка, ещё 21 октября 2020 года в жилом доме на двух хозяев произошёл пожар, который начался с возгорания автомобиля, принадлежащего мужчине, а затем огонь перекинулся на всю площадь и кровлю дома над автомобилем. В результате пожара огнем были уничтожены легковой автомобиль, сгораемые конструкции второго этажа и кровля дома, а также имущество, находящееся в помещениях второго этажа. Водой залиты помещения первого этажа дома.

Соседка мужчины по дому на двух хозяев обратилась в суд и попросила взыскать с владельца машины в её пользу причиненный ущерб в размере 2 347 500 рублей и в пользу её малолетнего сына 1 000 000 рублей.

Была назначена судебная оценочная и пожарно-техническая экспертиза и эксперт пришел к выводу, что возгорание автомобиля произошло в результате поджога. То есть отсутствовали доказательства вины со стороны ответчика в причинении ущерба истцу.

А ответственность собственника за причинение вреда наступает только при наличии сразу нескольких условий: факта причинения вреда, противоправности поведения причинителя вреда, вины причинителя вреда, наличия причинно-следственной связи между противоправными действиями и наступившими неблагоприятными последствиями.

Поэтому суд не нашёл оснований для удовлетворения заявленных женщиной требований.
2 563
#пожар
2

Комментарии (3)

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кит

2 минуты назад
А нашли того кто поджег?Или это хайли-лайкли(возможно)!
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Под всеми окнами!

6 минут назад
Многоэтажных домов!, балконами ....,стоят автомобили!, Автомобили через день жгут!, Сгорит балкон !,сгорит квартира!- никто не виноват.
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Пипецк

11 минут назад
Беда в двух семьях. Государство никогда не помогает, только налоги непанятно на чье содержания уплывают.
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