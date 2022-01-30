Общество
51 минуту назад
Водитель вызвал полицию, чтобы утихомирить пассажирку
14 1429
ЧП произошло накануне вечером.
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На остановке «Улица Шкатова» в автобусе № 11 накануне вечером произошел конфликт между липчанкой и водителем автобуса. Женщина вела себя довольно агрессивно. Водитель вызвали полицию.
Очевидцы событий записали случившееся на видео. Сначала они предположили, что конфликт произошел из-за неоплаченного проезда, потом — что женщина что-то испортила в автобусе.
К приезду полиции липчанка успела уйти. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в деталях конфликта сейчас разбираются сотрудники отдела полиции № 4.
Очевидцы событий записали случившееся на видео. Сначала они предположили, что конфликт произошел из-за неоплаченного проезда, потом — что женщина что-то испортила в автобусе.
К приезду полиции липчанка успела уйти. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в деталях конфликта сейчас разбираются сотрудники отдела полиции № 4.
14 1429
Комментарии (14)
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Петруся
Гражданин
Пенсионер
Интеллигент с Дикого
111
Елена
Всезнающий липчанин
Водитель
Житель
Хахаха