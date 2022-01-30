Общество

51 минуту назад

Водитель вызвал полицию, чтобы утихомирить пассажирку

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#конфликт #трнаспорт
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ЧП произошло накануне вечером.

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На остановке «Улица Шкатова» в автобусе № 11 накануне вечером произошел конфликт между липчанкой и водителем автобуса. Женщина вела себя довольно агрессивно. Водитель вызвали полицию.

Очевидцы событий записали случившееся на видео. Сначала они предположили, что конфликт произошел из-за неоплаченного проезда, потом — что женщина что-то испортила в автобусе.

К приезду полиции липчанка успела уйти. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что в деталях конфликта сейчас разбираются сотрудники отдела полиции № 4.
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#конфликт #трнаспорт
1

Комментарии (14)

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Петруся

13 минут назад
Видно что тетка пьяная стоит качается. Выкинул бы ее из автобуса и все. Нет, надо найти приключения на свою ж. Теперь она скажет что приставал, предлагал непристойные вещи.
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Гражданин

14 минут назад
111, ребенка, это которому завтра 17 испольняется?
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Пенсионер

16 минут назад
Какая-то не одыкватная власть в Липецке каждый год меняют транспортные Карты . Без мафии тут не обошлось .
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Интеллигент с Дикого

18 минут назад
Всех липецких водителей городского транспорта срочно на курсы по культуре и этике!
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111

20 минут назад
Водитель даже Полицию вызвал? а что не росгвардию. Не тот ли водитель который на Опытной ребенка высадил?
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Елена

20 минут назад
Житель, Это пассажиры не адекватные! Водители все трезвые за рулем, они мед. комиссию проходят по утрам. Это проблема в народе, которому то водители плохие, то в администрации все воры и бездельники, и все им что-то должны??????
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Всезнающий липчанин

24 минуты назад
Просто тетя прокатала деньги на фиолетовой карте. Но! Там у нее на счету осталось 3 рубля, которые прокатать невозможно. Вот она и потребовала у водитела отдать ей ее законные 3 рубля. Водитель отказался. И тут началось!!!
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Водитель

25 минут назад
Какие-то неадекватные жители.
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Житель

28 минут назад
Какие то неадекватные водители
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Хахаха

31 минуту назад
Да, ребёнка-парня. И мороз это -2. Кто-то явно преувеличивает
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