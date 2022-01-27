Ефанов «Битву полов» не выиграл, Ласицкене заболела, а Королёва победила бы, если бы участвовала

В Москве прошли одни из самых интересных соревнований по прыжкам в высоту.

Липецкий прыгун в высоту Алексей Ефанов в столичном комплексе «Спорт Гераклион» принял участие в «Битве полов», в которой ежегодно на одном подиуме соревнуются мужчины и женщины, а победитель определяется по международной таблице подсчёта очков Божидара Спириева.

24-летний прыгун, который является рекордсменом Липецкой области (с результатом 2 метра 25 сантиметров) на аналогичных соревнованиях в прошлом году «взлетел» на 223 см.

Нынешнее выступление Алексей начал с результата 213 см, который, правда, покорил только с третьей попытки. Затем Ефанов неудачно прыгнул на 218 см и дважды штурмовал своё прошлогоднее достижение — 223, но не преуспел. Итоговый результат вышел в 213 см, что отдельно среди мужчин равняется предпоследнему 5-му месту, а в общем зачёте и подавно не позволяло претендовать на медаль.

Победителем стал финалист Олимпийских игр Илья Иванюк, который в своей лучшей попытке прыгнул как раз на 223. Затем он пытался покорить 229 см, но три раза испытал неудачу. Результат Иванюка по таблице Спириева равен 1117 очкам.

Михаил Акименко и Матвей Тычинский взяли 218 см с первой попытки, что равнялось 1 072 очка. У женщин столько же очков приносили 185 см, их покорили аж три дамы, но Наталья Спиридонова справилась с этой задачей с первой попытки, а Мария Кочанова и Александра Ярышкина — с третьей.

Отметим, что в прошлом году в «Битве полов» выступала наша Кристина Королёва, тогда она заняла общее 4-е место, покорив высоту в на отметке в 193 см (1 150 очков). Если бы Кристина вышла бы на старт и повторила своё достижение в 2022 году, то она бы и стала победительницей.

В командном зачёте на этот раз победили мужчины: 6 301 очко против 5 213. Но женская половина оказалось ослабленной отсутствием прошлогодней чемпионки и победительнице Олимпийских Игр Марии Ласицкене — накануне стартов у неё поднялась температура. Жаль, ведь накануне «Битвы полов» наши лидеры Иванюк и Ласицкене устроили настоящий батл в социальных сетях, показывая свой настрой на победу.

Фото ВФЛА