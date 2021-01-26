Ради соперничества с мужчинами липчанка побила личный рекорд и рекорд области

Кристина Королёва в «Битве полов» заняла 2-е место среди женщин и 4-е в общем зачёте.





Кристина Королёва установила новый рекорд Липецкой области по прыжкам в высоту среди женщин, теперь он равняется 193 сантиметрам.

Это событие произошло в столичном спортивном комплексе «Салют Гераклион» на IV турнире «Битва полов», в котором между собой соревнуются мужчины и женщины. Победитель определяется по специальной международной таблице Божидара Спириева, позволяющей уравнять шансы «сильного» и «слабого» пола.

Королёва сейчас находится в отличной форме, в этом году уже выиграла зимний чемпионат ЦФО и заняла 2-е место в престижных Всероссийских соревнованиях в Челябинске, постоянно улучшая свои результаты.

В Москве Кристина с первой попытки взяла планку на высоте 175 и 180 см, со второй – 185 и 190 см. Но для того, чтобы соревноваться с мужчинами требовалось нечто экстраординарное и Кристина пошла на штурм личного рекорда – 193 см. До этого её лучшим достижением на соревнованиях била высота на один сантиметр короче. Две попытки вышли неудачными, но в третьей Королёва взмыла вверх, как стрела, и приземлилась, не задев планки.

Результат в 193 см позволил Кристине занять 2-е место среди женщин и принёс ей 1150 очков по таблице Спириева, но этого, увы, хватило лишь для итогового 4-го места в общем зачёте.

Впрочем, «Битву полов» всё равно выиграла дама – 5-кратная чемпионка мира москвичка Мария Ласицкене, покорившая высоту на отметке ровно в 2 метра и получившая за это 1219 очков. Второе место в общем зачёте занял вице-чемпион мира-2019 москвич Михаил Акименко - 231 см и 1188 очков, а третьим стал чемпион Европы-2015 в помещении Даниил Цыплаков их Хабаровского края - 229 см и 1170 очков.

В турнире принял участие и липецкий прыгун Алексей Ефанов, который с третьей попытки покорил высоту в 223 см и занял 4-е место среди мужчин и 8-е в общем зачёте.





В «Битве полов» выступили 11 спортсменов. Ефанов второй слева, Королёва пятая слева. Фото Всероссийской федерации лёгкой атлетики





