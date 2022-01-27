Здоровье

сегодня, 12:54

Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение

2 1338
#карантин #школа
2
Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение

«Дистанционка» вводится на неделю.

Как сообщили GOROD48 в лицее №44 Липецка, с завтрашнего дня весь лицей на неделю полностью переводят на дистанционное обучение.

«Дистанционка» в лицее вводится на неделю. Это связано с тем, что там болеют 20% учеников и 10 учителей.

Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
2 1338
#карантин #школа
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игорек

37 минут назад
у нас в классе ,школа 2 на Первомайской,больше отсутствуют и никого никуда не переводят....кому звонить по этому поводу...видимо директору этот вариант не угоден...и не выгоден....
ответить

Трегуб Ирина

39 минут назад
А в остальных школах? Ждем , когда все заразятся друг от друга ?
ответить

Еще в рубрике

Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение
#школа #карантин #детский сад
33
Более семи тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

вчера, 11:53

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%
#ОРВИ #грипп
10
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 19%

25.01.2022 12:39

Здоровье
Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах
#карантин #школа #детский сад
24
Карантин по коронавирусу объявлен уже в шести школах

25.01.2022 10:24

Здоровье
Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина
#обморожение
8
Мужчину с тяжелым переохлаждением нашли в сугробе на улице Гагарина

21.01.2022 10:29

Здоровье
За год в Липецкой области выявили 11 случаев бешенства
#бешенство #животные
1
За год в Липецкой области выявили 11 случаев бешенства

18.01.2022 16:05

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%
#ОРВИ #грипп
5
Заболеваемость ОРВИ выросла на 8%

18.01.2022 11:43

Здоровье