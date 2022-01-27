Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение

«Дистанционка» вводится на неделю.

Как сообщили GOROD48 в лицее №44 Липецка, с завтрашнего дня весь лицей на неделю полностью переводят на дистанционное обучение.



«Дистанционка» в лицее вводится на неделю. Это связано с тем, что там болеют 20% учеников и 10 учителей.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.