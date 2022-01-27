Здоровье
сегодня, 12:54
Лицей №44 полностью переводят на дистанционное обучение
«Дистанционка» вводится на неделю.
Как сообщили GOROD48 в лицее №44 Липецка, с завтрашнего дня весь лицей на неделю полностью переводят на дистанционное обучение.
«Дистанционка» в лицее вводится на неделю. Это связано с тем, что там болеют 20% учеников и 10 учителей.
Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
«Дистанционка» в лицее вводится на неделю. Это связано с тем, что там болеют 20% учеников и 10 учителей.
Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
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