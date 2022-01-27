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27 минут назад
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
В ЮАР обнаружен NeoCov - новый коронавирус, близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS.
Ученые из Китая под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли в ЮАР новый коронавирус, потенциально опасный для людей. Кроме того, они предупредили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию, - говорится в препринте, опубликованном на портале BioRxiv.
Исследователи полагают, что достаточно будет только одной мутации в геноме, чтобы из-за нового вируса появились и новые риски для человечества.
Китайские ученые отмечают, что случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.
По мнению ученых, пока вирус NeoCov не может проникать в человеческие клетки.
Специалисты заявили, что для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать. Они отметили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам.
Ученые заявили, что "родственники" коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), как и SARS-CoV-2,проникают в человеческий организм благодаря ангиотензинпревращающему ферменту 2 — ACE2. Из-за этого обстоятельства группа инфекций создает "риск биобезопасности" для людей.
В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его ближайший сородич PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента у некоторых типов летучих мышей (ACE2) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для проникновения в организм, - считают китайские исследователи.
Эксперты полагают, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV способны применять определенные виды ACE2 летучих мышей и человека для проникновения. Они пояснили, что возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека и попадает в организм с помощью рецептора DPP4, а не ACE2.
При этом NeoCov соединяется с ACE2 иным образом, а не так, как это осуществляет возбудитель COVID-19 и другие коронавирусы. Поэтому на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие ближневосточную лихорадку MERS. Именно этот фактор делает патоген особенно опасным при возможном проникновении в популяцию людей.
Ученые добавили, что их исследование обладает статусом репринта. Это означает, что их работу в дальнейшем проверят эксперты, - передает Lenta.ru.
21 января Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зарегистрировало новую разновидность омикрон-штамма — BA.2. Согласно предварительным данным, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения.
Исследователи полагают, что достаточно будет только одной мутации в геноме, чтобы из-за нового вируса появились и новые риски для человечества.
Китайские ученые отмечают, что случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.
По мнению ученых, пока вирус NeoCov не может проникать в человеческие клетки.
Специалисты заявили, что для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать. Они отметили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам.
Ученые заявили, что "родственники" коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), как и SARS-CoV-2,проникают в человеческий организм благодаря ангиотензинпревращающему ферменту 2 — ACE2. Из-за этого обстоятельства группа инфекций создает "риск биобезопасности" для людей.
В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его ближайший сородич PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента у некоторых типов летучих мышей (ACE2) и, что менее благоприятно, человеческий ACE2 для проникновения в организм, - считают китайские исследователи.
Эксперты полагают, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV способны применять определенные виды ACE2 летучих мышей и человека для проникновения. Они пояснили, что возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека и попадает в организм с помощью рецептора DPP4, а не ACE2.
При этом NeoCov соединяется с ACE2 иным образом, а не так, как это осуществляет возбудитель COVID-19 и другие коронавирусы. Поэтому на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие ближневосточную лихорадку MERS. Именно этот фактор делает патоген особенно опасным при возможном проникновении в популяцию людей.
Ученые добавили, что их исследование обладает статусом репринта. Это означает, что их работу в дальнейшем проверят эксперты, - передает Lenta.ru.
21 января Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зарегистрировало новую разновидность омикрон-штамма — BA.2. Согласно предварительным данным, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения.