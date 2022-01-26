Общество

25 минут назад

Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям

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#контрафакт #товарный знак #компенсация
Липецкий бизнесмен умудрился насолить шести крупным компаниям

Предприниматель поставил на поток сбыт контрафактной продукции известных лейблов.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел серию исков в адрес местного бизнесмена. На предпринимателя подали заявления из-за торговли контрафактом и нарушения исключительных прав на продукцию. Через суд липецкого бизнесмена призвали к ответу сразу шесть крупных компаний из России, США, Кореи и Великобритании.

Требования истцов оказались практически идентичны. Они требовали компенсаций за нарушение прав на использование своих товарных знаков или принадлежащих им персонажей. Представители компаний неоднократно фиксировали торговлю контрафактом. Причем, липецкий бизнесмен сбывал, кажется, все, что можно продать — от детских игрушек персонажей мультфильма «Герои в масках» до портативных колонок с маркировкой известных лейблов.

По всем уже рассмотренным искам арбитраж признал обоснованность требований. В общей сложности липецкому бизнесмену придется заплатить компаниям-правообладателям более 400 000 рублей.
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#контрафакт #товарный знак #компенсация

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