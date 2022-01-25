Происшествия
сегодня, 08:21
В Липецке ищут 71-летнего мужчину
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О мужчине нет известий уже два дня.
В Липецке 23 января пропал 71-летний Василий Сугак. Как сообщает ЛРОО «Поиск пропавших детей», Василий Сугак ушел из дома на улице Стаханова и перестал давать о себе знать.
Возможно мужчина дезориентирован.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.
Возможно мужчина дезориентирован.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.
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Циник