В Липецке ищут 71-летнего мужчину

О мужчине нет известий уже два дня.

В Липецке 23 января пропал 71-летний Василий Сугак. Как сообщает ЛРОО «Поиск пропавших детей», Василий Сугак ушел из дома на улице Стаханова и перестал давать о себе знать.



Возможно мужчина дезориентирован.



Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.

