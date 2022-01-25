Происшествия

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В Липецке ищут 71-летнего мужчину

2 941
#пропавшие без вести
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В Липецке ищут 71-летнего мужчину

О мужчине нет известий уже два дня.

В Липецке 23 января пропал 71-летний  Василий Сугак. Как сообщает ЛРОО «Поиск пропавших детей», Василий Сугак ушел из дома на улице Стаханова и перестал давать о себе знать.

Возможно мужчина дезориентирован.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами.
2 941
#пропавшие без вести
2

Комментарии (2)

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25 минут назад
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Циник

32 минуты назад
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