Общество

41 минуту назад

На улице Механизаторов планируют построить две высотки

6 611
#строительство #проект
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На улице Механизаторов планируют построить две высотки

18-20-этажные дома предлагают разместить на территории промзоны.

Управление Октябрьского округа предложило жителям этого района Липецка принять участие в общественных обсуждениях благоустройства территорий улиц Механизаторов, Индустриальная, Володарского. Здесь планируют переформатировать часть зоны, отведенной под работу предприятий. Проект разработали воронежские специалисты.

Воронежские проектировщики предлагают сформировать между этих улиц квартал площадью 248 482 квадратных метра. Воронежцы опирались на генеральный план Липецка на период до 2035 года, их проект не противоречит и обсуждаемому сейчас Генплану до 2042 года. Проектом планировки этой зоны там предусматривается размещение новой многоэтажной жилой застройки. Высотки должны занять адрес Механизаторов, 15а. Проектировщики предлагают построить там две пятисекционные высотки в 18-20 этажей с коммерческими помещениями на первом этаже. В этих многоэтажках смогут жить около 1 800 человек.

Вместе с жилым строительство предлагаются и социальные объекты. Это детский сад и благоустройство территории. Детсад должен быть рассчитан на 115 малышей. Проектировщики видят рядом с планируемыми высотками детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей и площадки для выгула собак. Проблему с парковочными местами должны решить двухуровневые стоянки. Основная идея организации жилой застройки заключается в применении концепции «двор без машин». Для обслуживания жилой недвижимости запланировано строительство и прокладка инженерных сетей.

Свои замечания и предложения по проекту липчане могут до 11 февраля направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции.
6 611
#строительство #проект
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Комментарии (6)

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И что же

10 минут назад
Это хорошо.
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Ау

13 минут назад
И к чему там высотки? Около 1000 квартир. Около 1000 детей. Около 1000 машин. Сад на 115 детей. Нужен полноценный дет.сад, школа, поликлиника. Гетто планируется?
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Лена

20 минут назад
Да кому нужна недвижимость по таким бешеным ценам. Однушка голая уже 3 млн стоит...
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Житель

23 минуты назад
Двор без машин - это что? Надеюсь, это отдельный паркинг будет? Хотя кого я обманываю, опять главное человейник запихнуть, а на остальное пофиг
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Тракторист

30 минут назад
Не нужны там высотки! Максимум пять этажей.
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Коммунист

33 минуты назад
Предлагаю между домами построить маленький памятник Брежневу и Андропову
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