Общество
41 минуту назад
На улице Механизаторов планируют построить две высотки
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18-20-этажные дома предлагают разместить на территории промзоны.
Управление Октябрьского округа предложило жителям этого района Липецка принять участие в общественных обсуждениях благоустройства территорий улиц Механизаторов, Индустриальная, Володарского. Здесь планируют переформатировать часть зоны, отведенной под работу предприятий. Проект разработали воронежские специалисты.
Воронежские проектировщики предлагают сформировать между этих улиц квартал площадью 248 482 квадратных метра. Воронежцы опирались на генеральный план Липецка на период до 2035 года, их проект не противоречит и обсуждаемому сейчас Генплану до 2042 года. Проектом планировки этой зоны там предусматривается размещение новой многоэтажной жилой застройки. Высотки должны занять адрес Механизаторов, 15а. Проектировщики предлагают построить там две пятисекционные высотки в 18-20 этажей с коммерческими помещениями на первом этаже. В этих многоэтажках смогут жить около 1 800 человек.
Вместе с жилым строительство предлагаются и социальные объекты. Это детский сад и благоустройство территории. Детсад должен быть рассчитан на 115 малышей. Проектировщики видят рядом с планируемыми высотками детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей и площадки для выгула собак. Проблему с парковочными местами должны решить двухуровневые стоянки. Основная идея организации жилой застройки заключается в применении концепции «двор без машин». Для обслуживания жилой недвижимости запланировано строительство и прокладка инженерных сетей.
Свои замечания и предложения по проекту липчане могут до 11 февраля направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции.
Воронежские проектировщики предлагают сформировать между этих улиц квартал площадью 248 482 квадратных метра. Воронежцы опирались на генеральный план Липецка на период до 2035 года, их проект не противоречит и обсуждаемому сейчас Генплану до 2042 года. Проектом планировки этой зоны там предусматривается размещение новой многоэтажной жилой застройки. Высотки должны занять адрес Механизаторов, 15а. Проектировщики предлагают построить там две пятисекционные высотки в 18-20 этажей с коммерческими помещениями на первом этаже. В этих многоэтажках смогут жить около 1 800 человек.
Вместе с жилым строительство предлагаются и социальные объекты. Это детский сад и благоустройство территории. Детсад должен быть рассчитан на 115 малышей. Проектировщики видят рядом с планируемыми высотками детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей и площадки для выгула собак. Проблему с парковочными местами должны решить двухуровневые стоянки. Основная идея организации жилой застройки заключается в применении концепции «двор без машин». Для обслуживания жилой недвижимости запланировано строительство и прокладка инженерных сетей.
Свои замечания и предложения по проекту липчане могут до 11 февраля направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции.
6 611
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