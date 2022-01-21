Управление Октябрьским округом проверило, как чистят снег у магазинов

А бизнесмены указали чиновникам на нечищеные дороги.

Управление Октябрьским округом сегодня проверяло, как чистят снег у магазинов и частных предприятий.В доме №19а по Проспекту победы много магазинов. В каждый из них зашла старший инспектор управления Евгения Плантова. Она раздавала памятки о содержании территории и указывала на недостатки, которые бизнесу необходимо устранить. Чаще всего не были убраны от снега пандусы. В остальном предпринимателями довольны — они добросовестно относятся к порядку.Показательно откидывал лопатой свежий снег местный дворник Александр Ковалев. По его словам, благодарностей от прохожих он особо не слышит. Хотя на уборку в непогоду выходит в четыре утра.- Мне главное отсюда до туда откидать, и уже доволен, - не жалуется на работу дворник.А вот директор одного из магазинов решил обратить внимание проверяющих на состояние прилегающей к их дому дороги.- К нам клиенты обращаются и требуют очистить от снега эту дорогу. Мы же объясняем, что дорога - зона ответственности города. У нас дворник каждый день проход убирает, а на этой дороге с начала зимы я ни разу трактора не видела. Жильцы дома даже перестают парковать машины. Здесь не то, что не проехать, ноги переломать можно, - сказала Светлана Караваева.Замечание проверяющие приняли и обещали передать в ответственный департамент. Старший инспектор Евгения Плантова выразила большую надежду на то, что уже в скором времени проблема будет решена.- В наши обязанности входит мониторинг прилегающих территорий и диалог с представителями бизнеса. Злостных нарушителей нет. Предприниматели понимают, что порядок в первую очередь необходим им для привлечения клиентов. Если где-то нарушения не устраняются, то мы передаем данные служащим нашего управления, а те составляют протокол и передают в административную комиссию для привлечения к ответственности, - объяснила алгоритм работы Евгения Плантова.Инспектор напомнила, что бизнес отвечает за территорию на расстоянии десяти метров от здания, где он располагается. Предприниматели должны своевременно убирать снег и не допускать его складирования, а также вовремя сбивать сосульки.При этом в администрации Липецка отметили, что с начала зимы ни одного штрафа на предпринимателя не составлено — профилактики пока что достаточно. Если кто-то из бизнеса начнет злостно уклоняться от устранения нарушений правил благоустройства то в соответствии со статьей 5.14 КоАП Липецкой области юрлицу грозит до пятидесяти тысяч рублей штрафа.