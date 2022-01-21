Общество

сегодня, 13:43

Управление Октябрьским округом проверило, как чистят снег у магазинов

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#снег #уборка
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А бизнесмены указали чиновникам на нечищеные дороги.

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Управление Октябрьским округом сегодня проверяло,  как чистят снег у магазинов и частных предприятий. 
В доме №19а по Проспекту победы много магазинов. В каждый из них зашла старший инспектор управления Евгения Плантова. Она раздавала памятки о содержании территории и указывала на недостатки, которые бизнесу необходимо устранить. Чаще всего не были убраны от снега пандусы. В остальном предпринимателями довольны — они добросовестно относятся к порядку. 

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Показательно откидывал лопатой свежий снег местный дворник Александр Ковалев. По его словам, благодарностей от прохожих он особо не слышит. Хотя на уборку в непогоду выходит в четыре утра.

- Мне главное отсюда до туда откидать, и уже доволен, - не жалуется на работу дворник.

А вот директор одного из магазинов решил обратить внимание проверяющих на состояние прилегающей к их дому дороги.

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- К нам клиенты обращаются и требуют очистить от снега эту дорогу. Мы же объясняем, что дорога -  зона ответственности города. У нас дворник каждый день проход убирает, а на этой дороге с начала зимы я ни разу трактора не видела. Жильцы дома даже перестают парковать машины. Здесь не то, что не проехать, ноги переломать можно, - сказала  Светлана Караваева.

Замечание проверяющие приняли и обещали передать в ответственный департамент.  Старший инспектор Евгения Плантова выразила большую надежду на то, что уже в скором времени проблема будет решена.

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- В наши обязанности входит мониторинг прилегающих территорий и диалог с представителями бизнеса. Злостных нарушителей нет. Предприниматели понимают, что порядок в первую очередь необходим им для привлечения клиентов. Если где-то нарушения не устраняются, то мы передаем данные  служащим нашего управления, а те составляют протокол и передают в административную комиссию для привлечения к ответственности, - объяснила алгоритм работы  Евгения Плантова.

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Инспектор напомнила, что бизнес отвечает за территорию на расстоянии десяти метров от здания, где он располагается. Предприниматели должны своевременно убирать снег и не допускать его складирования, а также вовремя сбивать сосульки.

При этом в администрации Липецка отметили, что с начала зимы ни одного штрафа на предпринимателя не составлено — профилактики пока что достаточно. Если кто-то из бизнеса начнет злостно уклоняться от устранения нарушений правил благоустройства то в соответствии со статьей 5.14 КоАП Липецкой области юрлицу грозит до пятидесяти тысяч рублей штрафа.
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#снег #уборка
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Комментарии (12)

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Дед

13 минут назад
Помощь малому бизнесу?
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Правда

26 минут назад
А как чистить снег мэрия? Кто проверить.
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ай-ай

33 минуты назад
Около магазина "Пятерочка" по ул.Бунина последние 10 лет никто снег не чистил.Откидывают снег от стен на парковочные карманы, место разгрузки товара похоже на побоище. Где же проверяющие?
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Дворник

42 минуты назад
Да надоело нытье про снег, да, зима снежная. Так достаньте кошелечки с денежкой, диванные критики и наймите уборку, придут и с лопаткой и с метелочкой, дворники за копейки на износ работают. Платить не желаете, возьмите лопатку и откиньте снег во дворе и на работе, хотя бы от своих корыт
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Александр

50 минут назад
Второстепенная дорога ,в районе автовокзала.Две встречные машины уже не разъзжаются.Ждут,когда авто биться начнут?
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123

53 минуты назад
Второстепенные дороги нигде не чистят. У Циолковского 32, второстепенка стала однополосной из за снега, который ни разу не убирали. Машин припаркованных, которые как всегда мешают уборке, там нет.
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Житель

55 минут назад
Администрацию проверьте и оштрафуйте должностных лиц. Сколько можно на предпринателей штрафы накладывать , а самим ни чего не делать
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Гость

58 минут назад
10 метров с одной стороны, десять с другой! Глядишь, и коммунальщикам чистить нечего.
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.

сегодня, 14:07
Мне кажется,что проверялки,нарываются на неприятности!
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Рус.яз.

сегодня, 14:07
"Если кто-то из бизнеса начнет злостно уклоняться устранении нарушений правил благоустройства то в соответствии со статьей ..." - что-то здесь не так...
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