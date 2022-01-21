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Липчане путаются в новых квитанциях за газ

9 1423
#газ #оплата
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Липчане путаются в новых квитанциях за газ

При печатании документов произошел технический сбой в работе программного обеспечения.

Липчане начали получать квитанций за газ нового образца. Они наконец-то стали закрытыми, как и платежки от других компаний. При этом там исчезла графа «показание приборов учета» и у абонентов возникли сложности с оплатой.

— В связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения возникли временные сложности с введением показаний счетчиков и оплатой газа по новым квитанциям. «Газпром межрегионгаз Липецк» устраняет проблему, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Для внесения показаний  приборов учета и оплаты газа без комиссии можно воспользоваться официальным сайтом компании: Для передачи показаний — раздел «Передать показания счетчика».

Для оплаты газа — раздел «Оплата газа». Также вносить показания и оплачивать потребленный газ без комиссии можно через Личный кабинет клиента.
9 1423
#газ #оплата
2

Комментарии (9)

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Как гость
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Гость

8 минут назад
Вообще очень странные происходят события с поставщиками коммунальных услуг в это трудное для жителей страны время. Создается впечатление, что важнее переименовать все эти организации. Одни тех сбои. Причина везде одна, очень удобно. Может за каждым тех сбоем стоит человеческий фактор. И кто- то должен был проверть квитанции, которые отправили, тем более новую форму квитанции!!! Значит ответ совсем другой - в лучшем случае халатность
ответить

Гость

11 минут назад
Вообще очень странные происходят события с поставщиками коммунальных услуг в это трудное для жителей страны время. Создается впечатление, что важнее переименовать все эти организации. Одни тех сбои. Причина везде одна, очень удобно. Может за каждым тех сбоем стоит человеческий фактор. И кто- то должен был проверть квитанции, которые отправили, тем более новую форму квитанции!!! Значит ответ совсем другой - в лучшем случае халатность
ответить

Смотрящий

19 минут назад
За что не возьмуться из старого в новое, так все - Через терни не пойми куда ...
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Гость

22 минуты назад
Опять сбой в тех обеспечении! Странно, никто не увидел, что нет заполненной графы кол-во и цена тарифа! Самых важных граф в квитанции. Просто удивительно! Типа как с транспортными картами, а завтра узнаем какой тариф, жители будут разыскивать свои показания. Ошибки опять будут исправлять жители. Слушать рассказы про сбои в тех. Обеспечении. Получается на бумажном носителе надежней.
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Почему

23 минуты назад
Почему в Сбере стали брать комиссию по оплате онлайн? Со старыми платежками комиссии не было.
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Ленчик

31 минуту назад
Газовики разберутся, а вот как быть с такой "замечательной" организацией, как липецкий районный водоканал? Не дозвониться, не написать - тишина аа.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

36 минут назад
Зачем рассылать бракованные платёжки?
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житель

36 минут назад
Может кто знает, как называется приложение?
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

38 минут назад
Платежки сделаны плохо не разобраться. Верните старые там всё понятно и просто.
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