Общество
сегодня, 12:41
Липчане путаются в новых квитанциях за газ
При печатании документов произошел технический сбой в работе программного обеспечения.
Липчане начали получать квитанций за газ нового образца. Они наконец-то стали закрытыми, как и платежки от других компаний. При этом там исчезла графа «показание приборов учета» и у абонентов возникли сложности с оплатой.
— В связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения возникли временные сложности с введением показаний счетчиков и оплатой газа по новым квитанциям. «Газпром межрегионгаз Липецк» устраняет проблему, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Для внесения показаний приборов учета и оплаты газа без комиссии можно воспользоваться официальным сайтом компании: Для передачи показаний — раздел «Передать показания счетчика».
Для оплаты газа — раздел «Оплата газа». Также вносить показания и оплачивать потребленный газ без комиссии можно через Личный кабинет клиента.
— В связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения возникли временные сложности с введением показаний счетчиков и оплатой газа по новым квитанциям. «Газпром межрегионгаз Липецк» устраняет проблему, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Для внесения показаний приборов учета и оплаты газа без комиссии можно воспользоваться официальным сайтом компании: Для передачи показаний — раздел «Передать показания счетчика».
Для оплаты газа — раздел «Оплата газа». Также вносить показания и оплачивать потребленный газ без комиссии можно через Личный кабинет клиента.
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