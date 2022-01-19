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Эксперт оценила перспективы спада заболеваемости COVID-19 в мире

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#коронавирус
Коронавирусная инфекция быстро распространилась в странах, затронутых штаммом «Омикрон», но при этом число инфицированных стремительно сокращается, рассказала «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото.

В Японии, например, в тех районах, где число заболевших ранее росло, сейчас наблюдается снижение. По словам Сакамото, это хорошая тенденция для всего мира, которая дает надежду странам с бустерной вакцинацией, что вскоре заболеваемость пойдет на спад.

А вот будет ли «Омикрон» вести себя так же в странах с низким уровнем доходов и слабым охватом прививками, по словам эксперта, пока неясно.

Эксперты не впервые подчеркивают, что пандемия не закончится, пока все без исключения регионы не привьют большинство своего населения. Однако процесс этот происходит крайне неравномерно.

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#коронавирус

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