Липецку нужна специальная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья

Об этом в горсовете заявила вице-мэр Анна Шамаева.





У пяти тысяч детей в Липецке – ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Об этом сегодня на заседании комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета сообщила заместитель председателя департамента образования мэрии Юлия Паньковик.



– Я бы не говорила о том, что имеется тенденция к росту числа таких детей. Скорее, можно говорить о том, что медики наконец-то научились ставить точные диагнозы, – сказала Юлия Паньковик.



Исходя из того, что в Липецке 83 000 детей, можно сделать вывод, что особенных среди них немало. За аббревиатурой ОВЗ скрываются дети с проблемами слуха, зрения, речи, аутисты, рожденные с синдромом Дауна или с ДЦП, имеющие задержку психического развития или с поведенческими нарушениями. Поэтому Юлия Паньковик основательно подготовилась к отчету перед депутатами о проблемах и перспективах инклюзивного и специального образования в Липецке, который начинался с таких слов:



– Как уже в раннем детстве научить ребенка не вешать ярлыки, а выстраивать коммуникацию с самыми разными людьми? Как побороть предрассудки и стереотипы во взглядах на тех, кто отличается от большинства?



Заместитель председателя департамента образования мэрии сообщила депутатам, что в Липецке с 2017 года реализуется проект: «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество». Цель – включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместный с другими детьми образовательный процесс, в урочную и внеурочную деятельность.



На момент запуска проекта для таких детей функционировали 154 группы в детсадах и 25 специализированных классов в четырех школах Липецка. Сегодня подобных групп – 198 и 61 класс – в 14 школах.



Для детей с аутизмом созданы так называемые ресурсные зоны – в школах №№30 и 60 в 2018 году, в детсаду №136 – в 2019-м. Сейчас в четырех детсадах действуют шесть ресурсных групп, а в шести школах открыты восемь ресурсных классов. Значимым итогом новой модели образования Юлия Паньковик назвала появление в одном детском саду и в одной школе города детей с синдромом Дауна. Пока этой формой воспитания охвачены 19 детей. Педагоги видят их в будущем полностью социализированными членами общества.



Департамент образования может похвалиться и результатами: некоторые из этих детей стали посещать отдельные уроки в обычных классах, а 80% «ресурсников» к концу года справляются с индивидуальными планами обучения. Итогом проекта инклюзивного образования должна стать адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к навыкам безопасного поведения в быту, самообслуживанию.



Главная проблема инклюзивного образования – недостаток средств. Работающие с особыми детьми педагоги получают зарплату, незначительно превышающую федеральный МРОТ – 13 890 рублей.



– На такие деньги найти квалифицированных специалистов невозможно, – вздохнула Юлия Паньковик. – Поэтому в школах вакантны ставки педагогов-психологов и логопедов.



На создание одного класса для детей с ОВЗ с пятью учениками на год требуется не менее пяти миллионов рублей. В среднем, на особенного ребенка необходимо 200 тысяч дополнительных рублей на год обучения. С 2017 года департамент образования мэрии просит областную администрацию добавить финансирование на создание приемлемых условий для деятельности ресурсных классов, но пока безрезультатно.



– Мы обращаемся в областной Совет с предложением предусмотреть поправочный коэффициент финансирования для тех случаев, когда ребенок с ОВЗ обучается вместе с нормально развивающимися сверстниками, – воспользовалась трибуной горсовета чиновница городского департамента образования.



Депутаты поддержали это предложение.



На комиссии было заявлено, что для адаптации особых детей к жизни в обществе важны не столько знания, сколько связь с социумом. Одной из форм социализации является развитие творческих способностей через дополнительное образование: кружки и секции. Дети с ОВЗ получают его на базе дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова, в школе №30, детсадах №№14 и 18. Но делается недостаточно, о чем свидетельствуют более трех тысяч предложений, полученных департаментом образования мэрии от родителей детей с ОВЗ. Некоторые инициативы уже воплощены в жизнь: такие дети начали играть в футбол со сверстниками, заниматься плаванием, кататься на лыжах и коньках, играть в хоккей и даже постигать азы боевых искусств. 120 детей и подростков с ОВЗ участвовали в сдаче облегченных норм ГТО, кто-то участвовал в полумарафоне и других спортивных состязаниях. Но проблемы остаются. Например, с недоступностью для детей с ОВЗ некоторых музыкальных школ из-за отсутствия в них педагогов с необходимыми компетенциями.



Заместитель председателя департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева добавила, что 2420 детей с ОВЗ занимается в подведомственных учреждениях. Главная проблема – неприспособленность многих спортивных объектов к потребностям таких детей. Лишь в самых новых из них – плавательных бассейнах «Матырский» и «Лидер», ФОКе в районе Опытной станции – созданы все возможности для совместных тренировок и соревнований обычных людей и инвалидов.



Член депутатской комиссии, директор лицея №3 Светлана Тюнина спросила у Юлии Паньковик, есть ли нужда в создании помимо ресурсных классов специализированной школы для детей с ОВЗ. Мол, в мэрии как-то заикнулись о том, что такую школу можно было бы построить в новостройках юго-западного района города (по словам Юлии Паньковик, во избежание дискриминации ресурсные классы формируют в новых образовательных учреждениях, где все дети – новенькие, где еще все незнакомы).



– Да, такая необходимость есть. Ресурсные школы не решают проблемы. Администрация Липецка ведет соответствующие переговоры с областной администрацией, – ответила Юлия Паньковик.



– Многим детям с ОВЗ нужны другие условия, не такие, какие дает ресурсный класс, – поддержала коллегу вице-мэр Анна Шамаева. – Об этом свидетельствует мировой опыт.



