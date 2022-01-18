Здоровье

47 минут назад

23-летний парень получил сильные ожоги, разжигая печку

1 630
#ожоги #спасатели #УГПСС
1
23-летний парень получил сильные ожоги, разжигая печку

Жителя Липецкого района госпитализировали в больницу «Свободный сокол».

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр был госпитализирован 23-летний мужчина, который получил сильные ожоги при попытке разжечь печку. У пациента обожжены руки и лицо.

Печное отопление должно быть безопасным. Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. Сейчас проходят профилактические рейды по домам, чтобы проверить, насколько безопасно местные жители пользуются печным отоплением.

Спасатели проводят проверку правильности эксплуатации печного отопления и состояния дымоходов в частных жилых домах, обследуют состояние электропроводки и электрооборудования, а также проводят беседы о соблюдении правил пожарной безопасности и раздают памятки.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой рекомендует соблюдать следующие требования по эксплуатацию печей: печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, разделка отопительной печи должна быть не менее 38 сантиметров с дополнительной изоляцией асбестом или 50 сантиметров без изоляции; у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей – прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров, необходимо регулярно производить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в три месяца); зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место; дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.

Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области
1 630
#ожоги #спасатели #УГПСС
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рус.яз.

7 минут назад
"соблюдать следующие требования по эксплуатациЮ печей:" Может требования по эксплуатациИ??????????
ответить

Еще в рубрике

33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги
#обморожение
16
33-летний липчанин уснул в сугробе и обморозил руки и ноги

вчера, 09:54

Здоровье
В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками
#наркотики #токсикология #отравление
16
В Липецке отмечают всплеск отравлений наркотиками

14.01.2022 11:31

Здоровье
Липчане теряют почти семь лет жизни
#смертность
33
Липчане теряют почти семь лет жизни

12.01.2022 17:00

Здоровье
Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках
#ожоги #Новый год
3
Трое липчан обожглись кипятком во время готовки на новогодних праздниках

12.01.2022 11:14

Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой заболели 5439 человек
#ОРВИ #грипп
4
За неделю ОРВИ и гриппом в Липецкой заболели 5439 человек

10.01.2022 15:27

Здоровье
В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице
#обморожение #рыбалка #рыбак
21
В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице

10.01.2022 10:32

Здоровье