23-летний парень получил сильные ожоги, разжигая печку

Жителя Липецкого района госпитализировали в больницу «Свободный сокол».

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр был госпитализирован 23-летний мужчина, который получил сильные ожоги при попытке разжечь печку. У пациента обожжены руки и лицо.



Печное отопление должно быть безопасным. Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. Сейчас проходят профилактические рейды по домам, чтобы проверить, насколько безопасно местные жители пользуются печным отоплением.



Спасатели проводят проверку правильности эксплуатации печного отопления и состояния дымоходов в частных жилых домах, обследуют состояние электропроводки и электрооборудования, а также проводят беседы о соблюдении правил пожарной безопасности и раздают памятки.



Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой рекомендует соблюдать следующие требования по эксплуатацию печей: печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, разделка отопительной печи должна быть не менее 38 сантиметров с дополнительной изоляцией асбестом или 50 сантиметров без изоляции; у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей – прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером не менее 50 на 70 сантиметров, необходимо регулярно производить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в три месяца); зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место; дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.



Фото пресс-службы УГПСС Липецкой области

