Липецкие «большие парни» наконец-то дали бой сопернику

В третьей четверти игры «Мицубаскета» с «Русичами» наши сравняли счёт и судьба матча повисла на волоске.

Липецкие баскетболисты наконец-то провели матч, за который им не должно быть стыдно. Правда, во втором матче с курскими «Русичами» наш «Мицубаскет» всё равно проиграл — 80:92, но до середины игры нельзя было исключать сенсации и победы Липецка.

Увы, но уровень баскетбола в Липецке сейчас таков, что даже поражения с разницей в 12 очков. Ведь в первом матче мы уступили с разницей в 59 (!) очков.

В повторной игре первая четверть осталась за «Русичами» 24:18, в следующем отрезке гости долго продолжали лидировать, но оторваться на приличное расстояние не могли. А когда в середине партии Максим Кузнецов красиво «зарядил» трехочковый, счёт сравнялся — 34:34 и стало окончательно ясно, что лёгкой прогулки у «Русичей» на этот раз не получился.

Второй сет липчане выиграли — 26:22 и к большому перерыву уступали с разницей всего в два очка — 44:46.

Едва началась третья четверть, Дмитрий Рытенко поразил корзину гостей и сравнял показатели команд — 46:46. Дальше на площадке пошла настоящая «жара», но всё-таки куряне были чуть быстрее и точнее — 21:19 по итогам партии и 67:63 перед заключительным отрезком.

Лишь только на последнюю четверть у липчан не хватило сил, поражение — 17:25 и «минус 12» по итогам игры.

Самым результативным в нашей команде стал нападающий Павел Крыков — 18 очков, атакующий защитник Максим Кузнецов принёс 17 баллов, защитник Евгений Ярмак — 15, Дмитрий Рытенко — 14, играющий тренер Константин Бреев — 12. У гостей больше всех отличился разыгрывающий Роман Казюдин, который набрал 29 очков.

Теперь продолжающему занимать последнее место в Суперлиге-2 Липецку предстоит турне по югу России: 25 и 26 января игры в Ставрополе, 29 и 30 января — в Майкопе.