В России

39 минут назад

В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона

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Родители обнаружили мертвого девятилетнего сына в своей квартире в Саратове. Трагедия произошла в одной из квартир дома на улице имени академика Антонова, передает Комсомольская Правда. В пресс-службе местной прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По имеющейся информации, перед этим мать отобрала у сына мобильный телефон. Ребенок в расстроенных чувствах ушел в комнату и покончил с собой.

Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной и на учете не состоит.

Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту случившегося. Следователи СУ СК России по Саратовской области устанавливают обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего.
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