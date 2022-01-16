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39 минут назад
В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона
Родители обнаружили мертвого девятилетнего сына в своей квартире в Саратове. Трагедия произошла в одной из квартир дома на улице имени академика Антонова, передает Комсомольская Правда. В пресс-службе местной прокуратуры сообщили, что по данному факту проводится проверка, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
По имеющейся информации, перед этим мать отобрала у сына мобильный телефон. Ребенок в расстроенных чувствах ушел в комнату и покончил с собой.
Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной и на учете не состоит.
Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту случившегося. Следователи СУ СК России по Саратовской области устанавливают обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего.
По имеющейся информации, перед этим мать отобрала у сына мобильный телефон. Ребенок в расстроенных чувствах ушел в комнату и покончил с собой.
Семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной и на учете не состоит.
Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту случившегося. Следователи СУ СК России по Саратовской области устанавливают обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего.