Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей

Жителя Долгоруковского района осудили за приготовление к даче взятки.

Тербунский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Долгоруковского района по части 1 статьи 30 части 3 статьи 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина предложил взятку за незаконное бездействие сотруднику ГИБДД, но не довёл свой замысел по независящим от него обстоятельствам.



Дело было так. 24 сентября минувшего года примерно в 10 утра в деревне Гриневка жителя Долгоруковского района остановил участковый: водитель был за рулём автомобиля «Дэу Нексия» в состоянии алкогольного опьянения и в этом признался полицейскому. Участковый сразу вызвал наряд ДПС.



Находясь в патрульном автомобиле «Шкода Октавиа», водитель стал предлагать инспектору ДПС взятку за то, чтобы тот не составлял в отношении него протокол об административном правонарушении. За это он обещал 30 000 рублей.



Данной суммы у водителя с собой не было, но если бы инспектор согласился, нарушитель готов был съездить домой и привезти деньги. Но инспектор от получения взятки отказался, хотя деньги водитель ему предлагал несколько раз. Причём 30 000 рублей взамен отсутствия протокола он сулил не только наедине, но и когда в машину сели ещё два сотрудника ГИБДД.



В суде водитель признал вину и рассказал, что утром 24 сентября он распил бутылку водки со своим братом, а потом поехал в магазин в соседнее село Жерновное за продуктами. При возвращении домой с покупками его и остановили.



При вынесении приговора водителю учли его раскаяние, удовлетворительные характеристики, то, что мужчина является Ветераном труда и имеет хронические заболевания.



В результате за приготовление к даче взятки водителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.