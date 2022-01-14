Происшествия

47 минут назад

Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей

12 933
#взятка #ГИБДД
3
Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей

Жителя Долгоруковского района осудили за приготовление к даче взятки.

Тербунский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Долгоруковского района по части 1 статьи 30 части 3 статьи 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина предложил взятку за незаконное бездействие сотруднику ГИБДД, но не довёл свой замысел по независящим от него обстоятельствам.

Дело было так. 24 сентября минувшего года примерно в 10 утра в деревне Гриневка жителя Долгоруковского района остановил участковый: водитель был за рулём автомобиля «Дэу Нексия» в состоянии алкогольного опьянения и в этом признался полицейскому. Участковый сразу вызвал наряд ДПС.

Находясь в патрульном автомобиле «Шкода Октавиа», водитель стал предлагать инспектору ДПС взятку за то, чтобы тот не составлял в отношении него протокол об административном правонарушении. За это он обещал 30 000 рублей.

Данной суммы у водителя с собой не было, но если бы инспектор согласился, нарушитель готов был съездить домой и привезти деньги. Но инспектор от получения взятки отказался, хотя деньги водитель ему предлагал несколько раз. Причём 30 000 рублей взамен отсутствия протокола он сулил не только наедине, но и когда в машину сели ещё два сотрудника ГИБДД.

В суде водитель признал вину и рассказал, что утром 24 сентября он распил бутылку водки со своим братом, а потом поехал в магазин в соседнее село Жерновное за продуктами. При возвращении домой с покупками его и остановили.

При вынесении приговора водителю учли его раскаяние, удовлетворительные характеристики, то, что мужчина является Ветераном труда и имеет хронические заболевания.

В результате за приготовление к даче взятки водителя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
12 933
#взятка #ГИБДД
3

Комментарии (12)

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Витек

2 минуты назад
Я за 10 договорился.
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Алкан с лтз

18 минут назад
За 30 ку сколько можно былобы бутылок купить!!!!мне жалко былобы 30 ку отдавать! Пусть права забирал бы и машину.
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Инсайд

18 минут назад
Я за пятак давича договорился
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Василий

19 минут назад
Интересно зачем останавливался участковому?Парень доброжелателей много у тебя.Ну ДПС не стали брать чтоб участковый их не сдал.
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123

20 минут назад
Скорее всего тысячи три предложил и то в рассрочку
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Надежда

25 минут назад
Мало предложил,а так берут ещё как!
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Коммунист

26 минут назад
Мало 30. Это при социализме можно было, сейчас капитализм, полтишок нужен. Хотя у нас весь обком без прав. Нас на х ёндай микроавтобусе катают
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Жадный водитель

31 минуту назад
Мало предложил..
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Плательщик

35 минут назад
В Долгоруково 1 машина ГИБДД, прям чудом они оказались в отдаленном селе. Что можно сделать 1 патрулю?
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Исай

35 минут назад
Я в сомнениях, что у него тридцатка была.
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