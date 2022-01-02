Происшествия

43 минуты назад

Вор сбежал с места кражи босиком

3 659
#воровство #ботинки
Вор сбежал с места кражи босиком

Несмотря на «особую примету», ему удалось скрыться. Возможно, теперь он попадет в сводки по обмороженным.

Накануне на улице Кривенкова молодой человек своровал женский рюкзак. Добычей злоумышленника стали 8 000 рублей, кошелек и очки.

По сообщениями очевидцев, преступник по пути каким-то образом потерял свои ботинки и убежал босиком. В принципе, сворованного должно хватить на то, чтобы купить новую обувь.

— По данному факту проверку проводит отдел полиции № 7 Липецка, обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 659
#воровство #ботинки

Комментарии (3)

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эх

17 минут назад
своровал))))))
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кокс

27 минут назад
Криминальная золушка xD.
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Futuristic

35 минут назад
Велики наверно были - вот и соскочили.
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