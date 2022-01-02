Вор сбежал с места кражи босиком

Несмотря на «особую примету», ему удалось скрыться. Возможно, теперь он попадет в сводки по обмороженным.

Накануне на улице Кривенкова молодой человек своровал женский рюкзак. Добычей злоумышленника стали 8 000 рублей, кошелек и очки.



По сообщениями очевидцев, преступник по пути каким-то образом потерял свои ботинки и убежал босиком. В принципе, сворованного должно хватить на то, чтобы купить новую обувь.



— По данному факту проверку проводит отдел полиции № 7 Липецка, обстоятельства уточняются, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.