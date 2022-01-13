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52 минуты назад

Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году

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#пенсии
Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году, рассказал «Известиям» федеральный чиновник, эту информацию подтвердили представители отрасли. Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что ждет внесения документа в Госдуму в этом году.

Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

По словам собеседников «Известий», в новую версию войдут три основные стимулирующие меры: налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с депозитами, причем с выплатами через Агентство по страхованию вкладов. В Минфине уточнили, что вопрос гарантирования вложений граждан уже прорабатывается в соответствии с поручением президента.

В настоящий момент отрасль обсуждает детали изменений с Минфином и ЦБ, сообщил гендиректор СберНПФ Александр Зарецкий. Предполагается, что граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии. В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, отметил гендиректор СберНПФ. Он выразил надежду, что указанная концепция будет закреплена законодательно уже в 2022 году.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» подтвердил, что рассматриваются все указанные меры, в том числе дифференцированное софинансирование в зависимости от уровня достатка граждан и страхование инвестиционного дохода. Парламентарий предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений — такого подхода, по словам источников, придерживается и рынок. По этой теме «дискуссии были», указал депутат.

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#пенсии

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