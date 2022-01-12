Липецкая вечЁрка: липецкий эксгибиционист, ледовое побоище и невидимые дворники

Сегодня, 12 января, 19 автомобилей попали в массовую аварию на окружной трассе, дворники в Липецке пытались выкопать из-под снега дворы и тротуары, а неизвестный гражданин у стадиона «Металлург» показывал проходящим мимо женщинам гениталии.

Вчерана дороге Вязово-Культура-Волчье. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. А сегодня та же причина плюс не посыпанный вовремя пескосоляной смесью участок кольцевой автомобильной дороги в районе Орлиного лога привели к ледовому побоищу с почти двумя десятками пострадавших автомобилей., – сообщил GOROD48 в полдень. А позже выяснилось, что в аварии побились 19 машин. «Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком» – мужчину с подозрением на перелом руки отправили в больницу.На этом месте трассы Орел-Тамбов в морозную погоду машины нередко попадают в такой замес. Например, 9 ноября 2017-го на трех километрах ЛКАД автоинспекторы насчитали семь аварий. Тогда с утра асфальт покрыла наледь, кроме того, по дороге была размазана грязь, навезенная с полей колесами грузовиков. Какими причинами будет объяснено сегодняшнее «ледовое побоище», выясняет прокурорская проверка. А вот что думают об этой массовой аварии наши читатели:– Проезжал с утра. Дорога была почищена, но не посыпана. Гололед жуткий, – написал Юрий.– Всем пострадавшим, подавайте в суд на тех кто так халатно посыпает, чистит и т.д, всегда сухими из воды выходить больше не получится, раз мы в правовом государстве, так и будьте добры обязанности свои исполнять, – нашел виновных Миротворец.– Причина всех этих аварий в слабоумии водителей, – припечатал попавших в ДТП некто Ю. Попов.Липецк продолжает засыпать снегом., – сообщает мэрия. Самой большой проблемой чиновники считают припаркованные у многоэтажек автомобили жильцов. Горожане, в свою очередь, не скупятся в своих комментариях на нелестные эпитеты в адрес муниципалов:– Интересно, а куда чиновники мэрии советуют людям ставить свои машины? Парковок практически нет, дворы завалены снегом, на тротуарах лежат сугробы. Имеют ли представление чиновники о количестве автомобилей в городе? Ставить их куда?– Может это о другом городе пишут, не пойму. Машина на основной дороге 27 мкр на пузе ездит. Про дворы вообще молчу. Благо у «Европы» чистят – там и стою.– И снова развешивание лапши на уши. Где эти тысячи дворников и сотни единиц спецтехники? Липецк – маленький компактный городок и такое количество техники было бы невозможно не заметить. Если снег не прекратится, утром город просто встанет.А он и не прекратится. Метеоролог Елена Скоробогатова сообщила GOROD48, что. Предвосхищая возможные проблемы с его таянием,Новости о погоде разделили популярность с криминальной сводкой. Так, сегодня кто-то– мэрию и облсуд, в Следкоме рассказали историю непредумышленного убийства -, а ещепроходящим мимо женщинам.