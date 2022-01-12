52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: липецкий эксгибиционист, ледовое побоище и невидимые дворники
Сегодня, 12 января, 19 автомобилей попали в массовую аварию на окружной трассе, дворники в Липецке пытались выкопать из-под снега дворы и тротуары, а неизвестный гражданин у стадиона «Металлург» показывал проходящим мимо женщинам гениталии.
«17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком - количество пострадавших уточняется», – сообщил GOROD48 в полдень. А позже выяснилось, что в аварии побились 19 машин. «Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком» – мужчину с подозрением на перелом руки отправили в больницу.
На этом месте трассы Орел-Тамбов в морозную погоду машины нередко попадают в такой замес. Например, 9 ноября 2017-го на трех километрах ЛКАД автоинспекторы насчитали семь аварий. Тогда с утра асфальт покрыла наледь, кроме того, по дороге была размазана грязь, навезенная с полей колесами грузовиков. Какими причинами будет объяснено сегодняшнее «ледовое побоище», выясняет прокурорская проверка. А вот что думают об этой массовой аварии наши читатели:
– Проезжал с утра. Дорога была почищена, но не посыпана. Гололед жуткий, – написал Юрий.
– Всем пострадавшим, подавайте в суд на тех кто так халатно посыпает, чистит и т.д, всегда сухими из воды выходить больше не получится, раз мы в правовом государстве, так и будьте добры обязанности свои исполнять, – нашел виновных Миротворец.
– Причина всех этих аварий в слабоумии водителей, – припечатал попавших в ДТП некто Ю. Попов.
Липецк продолжает засыпать снегом. «На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники», – сообщает мэрия. Самой большой проблемой чиновники считают припаркованные у многоэтажек автомобили жильцов. Горожане, в свою очередь, не скупятся в своих комментариях на нелестные эпитеты в адрес муниципалов:
– Интересно, а куда чиновники мэрии советуют людям ставить свои машины? Парковок практически нет, дворы завалены снегом, на тротуарах лежат сугробы. Имеют ли представление чиновники о количестве автомобилей в городе? Ставить их куда?
– Может это о другом городе пишут, не пойму. Машина на основной дороге 27 мкр на пузе ездит. Про дворы вообще молчу. Благо у «Европы» чистят – там и стою.
– И снова развешивание лапши на уши. Где эти тысячи дворников и сотни единиц спецтехники? Липецк – маленький компактный городок и такое количество техники было бы невозможно не заметить. Если снег не прекратится, утром город просто встанет.
А он и не прекратится. Метеоролог Елена Скоробогатова сообщила GOROD48, что «За ближайшие пять дней в Липецке выпадет в полтора раза больше снега». Предвосхищая возможные проблемы с его таянием, «СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками».
Новости о погоде разделили популярность с криминальной сводкой. Так, сегодня кто-то «заминировал» органы власти – мэрию и облсуд, в Следкоме рассказали историю непредумышленного убийства - «26-летний парень ударился головой о пол после удара кулаком и умер», а еще «У липецкого стадиона мужчина показывал половой орган» проходящим мимо женщинам.
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