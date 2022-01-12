Происшествия
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26-летний парень ударился головой о пол после удара кулаком и умер
В его смерти обвиняется 44-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 15 декабря 2021 года в квартире на улице Водопьянова в Липецке 15 было обнаружено тело 26-летнего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила криминальный характер его смерти.
Оказалось, что парень выпивал в компании знакомых и поссорился с 44-летним мужчиной. От удара кулаком в лицо парень упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер.
В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Оказалось, что парень выпивал в компании знакомых и поссорился с 44-летним мужчиной. От удара кулаком в лицо парень упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер.
В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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