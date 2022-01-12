Происшествия

сегодня, 10:48

26-летний парень ударился головой о пол после удара кулаком и умер

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#драка
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26-летний парень ударился головой о пол после удара кулаком и умер

В его смерти обвиняется 44-летний мужчина. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 15 декабря 2021 года в квартире на улице Водопьянова в Липецке 15 было обнаружено тело 26-летнего мужчины. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила криминальный характер его смерти.

Оказалось, что парень выпивал в компании знакомых и поссорился с 44-летним мужчиной. От удара кулаком в лицо парень упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии умер.  

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
5 2476
#драка
3

Комментарии (5)

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13 минут назад
За кусок украденной колбасы из пятёрочки больше дают! Людей в ничто превратили!
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Не бухайте с кем попало!

23 минуты назад
В очередной раз повторяю Я
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Дед

32 минуты назад
Потом напишут сам ударился об кулак и упал
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Алкан с лтз

36 минут назад
Тюрьмы переполнены охренеть человека убить и такие наказания!
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Ну что

45 минут назад
Год условно дадут. А парня уже нет!
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