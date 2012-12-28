47-летнего липчанина задержали с 36 пробирками с наркотиками

Мужчина арестован на время следствия.

Правобережным районным судом арестован на два месяца 47-летний липчанин, которого 18 августа задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, у подозреваемого было обнаружено и изъято 36 полимерных микропробирок с веществом, содержащим наркотическое средство. Предположительно, пробирки были подготовлены для последующего незаконного сбыта.