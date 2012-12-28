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Происшествия
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сегодня, 15:09
47-летнего липчанина задержали с 36 пробирками с наркотиками
Мужчина арестован на время следствия.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, у подозреваемого было обнаружено и изъято 36 полимерных микропробирок с веществом, содержащим наркотическое средство. Предположительно, пробирки были подготовлены для последующего незаконного сбыта.
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