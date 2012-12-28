В Липецке за 10 лет стало вдвое больше детей с ожирением

А каждый второй житель России в возрасте 60+ имеет как минимум одно хроническое неинфекционное заболевание: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, онкологию или деменцию.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Светлана Коротеева сообщила депутатам горсовета, что в Липецке с 2015 года отмечен устойчивый рост общей и первичной заболеваемости ожирением, сахарным диабетом 2 типа и болезнями системы кровообращения. Аналогичная тенденция наблюдается и среди детей: за 10 лет распространённость ожирения в этой возрастной группе увеличилась на 95,3%.По данным Минздрава России, 54% россиян старше трудоспособного возраста имеют как минимум одно хроническое неинфекционное заболевание. Наиболее частые из них — сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, гипертония, онкология и деменция. Зачастую эти патологии идут, что называется, пакетом, поэтому из называют «болезнями-попутчиками».Одна из мер борьбы с такими заболеваниями — создание центров медицины здорового долголетия по Программе государственных гарантий на 2026–2028 годы. Как сообщает пресс-служба горсовета, в прошлом месяце такой центр начал работу на базе филиала 4-й городской поликлиники в микрорайоне «Елецкий». Обследование в нём доступно для граждан с 18 лет. На данный момент его прошли 32 человека и лишь у троих не было избыточной массы тела или ожирения. 70% из них были направлены на второй этап программы, на котором пациентам пропишут лечение и дадут рекомендации в отношении питания и образа жизни.Депутат Светлана Тюнина поинтересовалась алгоритмом записи в центр здорового долголетия и сроками проведения обследования. Из ответа следовало, что запись осуществляется через регистратуру.— Само обследование, с учетом анкетирования, занимает в районе одного часа. Если необходим второй этап, пациент сдает анализы. По мере их готовности, приглашаем его на консультацию, — отметила представитель Минздрава региона.