За ближайшие пять дней в Липецке выпадет в полтора раза больше снега

«Такого снегопада давно не помнят здешние места»: в Липецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о количестве выпавшего снега.









- Сейчас у нас нормальная, хорошая зима, - отметила Елена Скоробогатова.



Через европейскую часть России идёт очередной обширный глубокий циклон. Липецкую область он заденет по касательной — в результате сильно понизится атмосферное давление. Давление начнёт падать с завтрашнего дня, а основное падение придётся на Старый Новый год 14 января.



Метеозависимым людям, страдающим артериальным давлением, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и заранее подготовиться. Расти атмосферное давление начнёт 14 января после обеда, ближе к вечеру.





- Сейчас у нас нормальная, хорошая зима, - отметила Елена Скоробогатова.Через европейскую часть России идёт очередной обширный глубокий циклон. Липецкую область он заденет по касательной — в результате сильно понизится атмосферное давление. Давление начнёт падать с завтрашнего дня, а основное падение придётся на Старый Новый год 14 января.Метеозависимым людям, страдающим артериальным давлением, нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и заранее подготовиться. Расти атмосферное давление начнёт 14 января после обеда, ближе к вечеру.

Липецк заваливает снегом. Как рассказала синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, количество выпавших в городе осадков по состоянию на 11 января составило 22 миллиметра, а средняя высота снежного покрова — 29 сантиметров. В ближайшие пять дней, по прогнозам выпадет ещё 12 миллиметров осадков.Но назвать такие снегопады аномальными вряд ли можно. В 1985 году в Липецке выпало 95 миллиметров осадков. А за 50 лет наблюдений наибольшая высота снежно покрова в Липецке на конец января достигала 87 сантиметров.Так что снега выпало не так уж много. Просто за последние пять лет мы привыкли к тёплым и менее снежным зимам.В Липецке вообще отмечают аномальное потепление: за последние 30 лет среднегодовая температура в Липецке выросла на 0,6 градуса и составила 6,1 градуса тепла.