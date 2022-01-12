Общество

15 минут назад

На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники

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#снегопад
На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники

По сообщению синоптиков, снегопад переменной силы в Липецке продлится до вечера и может сохраниться в течение ночи. В связи с этим на дежурство выведено 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, чистить снег, 11 января, в 20.00 сотрудники муниципального управления благоустройства приступили к внесению противогололёдных материалов. На дороги вышло 13 пескоразбрасывателей. Около полуночи началась очистка от снега основных дорог и повторный цикл посыпки. В них были задействованы 13 «КамАЗов» и семь тракторов. Одновременно сотрудники управления продолжали вывозить снег. С 10 января с проезжих частей и пешеходных зон убрано свыше 11 тысяч кубометров снега. В среднем ежедневно на этих работах задействовано около 60 единиц спецтехники.

Расчистка тротуаров началась в 04.00. На смену вышли бригады производственных участков – 147 дворников, шесть малогабаритных машин и столько же тракторов. Очищаются подходы к пешеходным переходам, к посадочным площадкам на остановках общественного транспорта, а также пути передвижения пешеходов.

Ещё свыше тысячи дворников и 60 тракторов вывели на дежурство управляющие компании. Они расчищают дворы многоквартирных домов.

При этом, по словам начальника управления Алексея Романчукевича, болевой точкой остаются дороги в частном секторе и внутриквартальные проезды.

- Самая большая проблема – припаркованные автомобили. Просим липчан по возможности не оставлять машины вне паркингов, чтобы не мешать работе спецтехники, - заявил Алексей Романчукевич.

Сейчас частный сектор очищают от снега пять тракторов. Ожидается, что расчистить районы индивидуальной застройки удастся к концу недели. Внутриквартальные и местные проезды расчищают пять машин. Здесь, в основном, работа ведется по ночам – так безопаснее для пешеходов.


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#снегопад

Комментарии (2)

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Мизантроп

1 минуту назад
это по графикам-диаграммам, а по факту 120 дворников, 15 машин
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Мимоходом

2 минуты назад
А где они, паркинги? Нету. Я бы поставил поближе к дому в карман на ул. Зегеля, та нету теперь карманов.
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