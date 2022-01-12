15 минут назад
На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники
По сообщению синоптиков, снегопад переменной силы в Липецке продлится до вечера и может сохраниться в течение ночи. В связи с этим на дежурство выведено 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники.
Расчистка тротуаров началась в 04.00. На смену вышли бригады производственных участков – 147 дворников, шесть малогабаритных машин и столько же тракторов. Очищаются подходы к пешеходным переходам, к посадочным площадкам на остановках общественного транспорта, а также пути передвижения пешеходов.
Ещё свыше тысячи дворников и 60 тракторов вывели на дежурство управляющие компании. Они расчищают дворы многоквартирных домов.
При этом, по словам начальника управления Алексея Романчукевича, болевой точкой остаются дороги в частном секторе и внутриквартальные проезды.
- Самая большая проблема – припаркованные автомобили. Просим липчан по возможности не оставлять машины вне паркингов, чтобы не мешать работе спецтехники, - заявил Алексей Романчукевич.
Сейчас частный сектор очищают от снега пять тракторов. Ожидается, что расчистить районы индивидуальной застройки удастся к концу недели. Внутриквартальные и местные проезды расчищают пять машин. Здесь, в основном, работа ведется по ночам – так безопаснее для пешеходов.
Мизантроп
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