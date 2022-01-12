У липецкого стадиона мужчина показывал половой орган

Жильцы дома напротив стадиона возмущены происходящим.

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В редакцию GOROD48 сегодня обратился липчанин, который утром из окон своего дома наблюдал эксгибициониста.



- Сегодня на улице Коммунальной около дома №12 на стороне стадиона «Металлург» около будки по ремонту обуви за изгородь встал мужчина и показывал проходящим женщинам свой половой орган, - отметил очевидец. - Я заснял его на видео с балкона, а после вышел к нему за разъяснениями. Он испугался и убежал.



Эксгибиционизм — отклонение, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Обычно такие инциденты расцениваются как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обращений по поводу эксгибициониста у стадиона сегодня не поступало, но по факту появления видео и обращения в СМИ полицейские проведут проверку.