Общество

сегодня, 12:25

У липецкого стадиона мужчина показывал половой орган

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#эксгибиционист #хулиганство
4

Жильцы дома напротив стадиона возмущены происходящим.

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В редакцию GOROD48 сегодня обратился липчанин, который утром из окон своего дома наблюдал эксгибициониста.

- Сегодня на улице Коммунальной около дома №12 на стороне стадиона «Металлург» около будки по ремонту обуви за изгородь встал мужчина и показывал проходящим женщинам свой половой орган, - отметил очевидец. - Я заснял его на видео с балкона, а после вышел к нему за разъяснениями. Он испугался и убежал.

Эксгибиционизм — отклонение, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Обычно такие инциденты расцениваются как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию обращений по поводу эксгибициониста у стадиона сегодня не поступало, но по факту появления видео и обращения в СМИ полицейские проведут проверку.
26 2766
#эксгибиционист #хулиганство
4

Комментарии (26)

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Да уж

4 минуты назад
Кросавчег !, смотри, как бы после разъяснений он тебе под дверь не навалил! Будешь потом разъяснения нюхать.
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отчаянные домохозяйки

6 минут назад
а где он там стоит ? Куда приходить ?
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житель напротив

7 минут назад
Я не успел посмотреть. Когда будет следующий показ ?
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ясно-понятно

8 минут назад
Пeрри Mейcон, Так это был ты ? Мы так и поняли.
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гость

9 минут назад
Артем, а Вы не думаете, что у автора видео есть дети и он это делал ради их безопасности. Сейчас время такое, НИКТО НИ НА ЧТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ, по типу "Моя хата с краю..."
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Друх

12 минут назад
Лучше взять комментариц, а не получать разьяснения
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Кросавчег !

12 минут назад
- Я заснял его на видео с балкона, а после вышел к нему за разъяснениями
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Так

14 минут назад
Бесплатных сортиров в городе нет!
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Пeрри Mейcон

15 минут назад
Не показывал, а хвалился! У меня там татуха набита. Серп и молот
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Сюрприз

24 минуты назад
Это же какой подарок автор и кинооператор мужику сделал! Теперь его органы ещё и в новостях, просмотров теперь.....)))))
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