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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск

Нас ждут две английские игры, красивая и душистая выставка, начало патриотического праздника.

Всё жарче

Ближе к концу лето раскочерарилось: днём ожидается от +27 до +29 градусов, без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Звездная, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а;
- ул. Калинина, 38, 11;
- ул. Литаврина, 18, 20.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Калинина и Радиаторной.

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Пробки

По статистике, всё больше липчан в последние недели из-за бензинового кризиса выбирают общественный транспорт. Но пока в городе всё ещё можно угодить в пробку, поэтому перед поездкой лучше проверять маршрут в «Яндекс-картах» и при заторах сразу продумывать альтернативную схему движения.


Бензин

Квест по поиску бензина занимает липчан всё больше. Следить за ситуацией поможет приложение gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

Есть ещё сервис в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

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Сегодня имеют право залить горючее в бак водители, номера машин у которых начинаются с нечётных цифр – 1, 3, 5, 7, 9. Опрос волонтёров показывает, что систему чёт/нечёт понимают не все. Некоторые автолюбители считают по последней цифре, выстаивают многочасовые очереди, а затем возмущаются, когда их отправляют с заправок до завтра.

На свежем воздухе

Гулянию выходного дня по традиции начинаются в пятницу, ниже список сегодняшних мероприятий в общественных пространствах от мэрии Липецка.

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Народный бульвар

В 11:00 в течение двух часов возле Центра молодёжного чтения (ул. Неделина, 34а) пройдёт «Народный бульвар» (6+).

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Фото vk.ru/lib48ru

Выставка литературы, творчества, фотозоны, яркие мастер-классы – всё-всё, что ценят молодые, активные и креативные.

День флага

Праздник российского триколора формально завтра, но многие учреждения культуры спешат отделаться быстрее, поэтому в пятницу пройдут основные мероприятия.

В 16:00 на площади возле Городского дворца культуры (ул. Клименкова, 20) состоится праздничный концерт (6+). Выступят артисты ДК, пройдёт отдельная игровая программа для детей, состоятся творческие мастер-классы.

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Фото vk.ru/gdklipetsk

В 18:00 концерт начнётся и у фонтана в парковой зоне «Сокол» (6+); в это же время возле ДК «Рудничный» патриотические дети разукрасят асфальт на конкурсе рисунков мелом (Три цвета моей страны» (0+).

Кино

В 19:00 на площади перед ДК «Рудничным» проведут и бесплатный кинопоказ на большом экране фильма  про войну «Каруза». Россия, 2025.  Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.


Выставка цветов

С 16:00 в течение двух часов в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт самая красивая, но к сожалению, мимолётная, выставка недели – выставка «Гортензии пышно цветут» (6+).

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Живые гортензии разных расцветок представят энтузиасты из клуба «Липецкие цветоводы». А садовод со стажем Лариса Абашкина расскажет много интересного о выращивании этих цветов.

Крокет

В 16:00 в Нижнем парке возле домика Петра I состоится очередной «Крокет по пятницам» (6+).

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Любой липчанин, даже от самой-самой сохи, может приобщиться к игре английских аристократов. Английские игры в нашей стране осваивают трудно – посмотрите хотя бы на сборную по футболу… Но всё же они гораздо популярнее лапты! Провести мяч специальным молотком через несколько ворот тоже очень интересно, подтвердит любой, кто хотя бы один раз пробовал.

Молодой «Металлург»

В 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) болельщики смогут размать голосовые связки и потренировать ладони перед завтрашней игрой главной команды Липецкой области. Сегодня дубль «Металлурга» принимает «Спартак» из Брянска (6+).

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Этой игрой молодёжный состав «сталеваров» начинает выступление на втором этапе первенства ССФ «Центр». Задорная команда Романа Войделя может и выиграть утешительный турнир за 11-19-е места. Для этого желательно стартовать с победы, особенно с учётом того, что спартаковцы вышли во второй этап первенства с одним-единственным очком и являются аутсайдерами первенства.

Вход на матч свободный.

Вы уже были в этом году в отпуске?

SuperJob опубликовал рейтинг самых популярных туристических направление лета-2026. Лидерство удерживает Санкт-Петербург. В построенном итальянцами городе хотели бы побывать 13% опрошенных.

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На втором месте – Иркутск и озеро Байкал, куда стремятся 12%, далее – Калининград (бывший немецкий Кёнигсберг) – 10%. В списке популярных направлений отмечены Карелия – 8%, Камчатка – 7%. В города Золотого кольца и Казань согласны съездить по 6%, столица нашей родины манит 5%, Крым – 4%.

В целом россияне, и липчане в частности, стали меньше ездить. Четыре года назад о желании навестить город на Неве заявляли в полтора раза больше респондентов – 19%. О падении интереса к Крыму и говорить не приходится.

Дорогие липчане! Желаем вам успешно завершить рабочую неделю, плеснуть пару литров топлива в бак, построить наполеоновские планы на выходные. А во время пауз не обойтись без новостей GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7, поэтому вы круглые сутки можете узнавать важные и полезные новости. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Мне кажется
35 минут назад
Слово отделаться здесь неуместно, это касается праздника. Начать заранее правильнее. А то, что Санкт Петербург построен итальянцам -это вообще ни в какие ворота не лезет. Город строили все, и в первую очередь простые русские мужики, и французы, и итальянцы, и немцы. День какого флага вы собираетесь отмечать с такой точкой зрения?
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