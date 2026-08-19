Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск

Нас ждут две английские игры, красивая и душистая выставка, начало патриотического праздника.

Ближе к концу лето раскочерарилось: днём ожидается от +27 до +29 градусов, без существенных осадков.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Калинина и Радиаторной.









Есть ещё сервис в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot









В 11:00 в течение двух часов возле Центра молодёжного чтения (ул. Неделина, 34а) пройдёт «Народный бульвар» (6+).













Фото vk.ru/lib48ru

В 16:00 на площади возле Городского дворца культуры (ул. Клименкова, 20) состоится праздничный концерт (6+). Выступят артисты ДК, пройдёт отдельная игровая программа для детей, состоятся творческие мастер-классы.













Фото vk.ru/gdklipetsk

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.





С 16:00 в течение двух часов в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) пройдёт самая красивая, но к сожалению, мимолётная, выставка недели – выставка «Гортензии пышно цветут» (6+).









В 16:00 в Нижнем парке возле домика Петра I состоится очередной «Крокет по пятницам» (6+).









В 15:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) болельщики смогут размать голосовые связки и потренировать ладони перед завтрашней игрой главной команды Липецкой области. Сегодня дубль «Металлурга» принимает «Спартак» из Брянска (6+).









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