сегодня, 09:00
Водитель «Ниссана» погиб при столкновении автомобиля с трактором
За сутки на дорогах региона два человека погибли, один – пострадал.
В Данковском районе на трассе Липецк – Данков 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, и машина перевернулась. Госпитализирована 45-етняя пассажирка автомобиля.
В Задонском районе на трассе М4 «Дон» 51-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 46-летнего мужчину.
11 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2468 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 643.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона было зафиксировано 26 фактов механического столкновения автомобилей.
Чиновник
ГОСТЬ53
Гость
Ага
Неудивительно