Происшествия

сегодня, 09:00

Водитель «Ниссана» погиб при столкновении автомобиля с трактором

5 2543
#авария #ДТП
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Водитель «Ниссана» погиб при столкновении автомобиля с трактором

За сутки на дорогах региона два человека погибли, один – пострадал.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 11 января на дороге Вязово – Культура – Волчье автомобиль «Ниссан» под управлением 57-летнего водителя столкнулся с движущимся впереди трактором. От полученных травм водитель «Ниссана» умер по дороге в больницу. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

В Данковском районе на трассе Липецк – Данков 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, и машина перевернулась. Госпитализирована 45-етняя пассажирка автомобиля.

В Задонском районе на трассе М4 «Дон» 51-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 46-летнего мужчину. 

11 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2468 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 643.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 26 фактов механического столкновения автомобилей.


5 2543
#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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Чиновник

13 минут назад
Неудивительно, как не чистят! У нас на графиках фсе очищино!!! Мы из-за снега с совещаний не вылазием, все мокрые в загаре уже от софитов.
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ГОСТЬ53

21 минуту назад
В этом сезоне почему то совсем не чистят снег . что в липецке, что в грязях ужасная каша!!! Начальники- им то что- к их гаражам и в малиновку расчистили им . сидят в дорогих машинах и наплевать им на тебя!! они не ходят ногами то. Если только до унитаза ...
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Гость

46 минут назад
Начальство живет на другой планете где нет снега.
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Ага

53 минуты назад
На дорогах каша!
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Неудивительно

сегодня, 09:31
Дороги не чистят совсем!
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