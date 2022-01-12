Водитель «Ниссана» погиб при столкновении автомобиля с трактором

За сутки на дорогах региона два человека погибли, один – пострадал.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 11 января на дороге Вязово – Культура – Волчье автомобиль «Ниссан» под управлением 57-летнего водителя столкнулся с движущимся впереди трактором. От полученных травм водитель «Ниссана» умер по дороге в больницу. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.В Данковском районе на трассе Липецк – Данков 45-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, и машина перевернулась. Госпитализирована 45-етняя пассажирка автомобиля.

В Задонском районе на трассе М4 «Дон» 51-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 46-летнего мужчину.

11 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2468 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 643.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1800 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 26 фактов механического столкновения автомобилей.