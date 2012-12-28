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Экономика
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17 минут назад
ФАС сообщила о снижении в августе в Липецкой области цен на сахар
Снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынков. В ряде регионов цены на сахар снизились в среднем на 7%.
«По данным анализа, проведенного ведомством на основе информации от региональных властей, цены на «социальные» товарные позиции сахара после заключения соглашений в 6 регионах снизились в среднем на 7%, наценки в 12 регионах снизились в среднем на 7,4%. В частности, такой эффект наблюдается в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской, Ивановской областях, а также республиках Карелия, Коми, Крым, Тыва», — отмечает ФАС России.
Снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынков в рамках разработанного ФАС России постановления Правительства РФ №662. По состоянию на август ценовые соглашения заключены в 66 регионах страны с участием 14987 хозяйствующих субъектов, среди которых 232 производителя, 48 оптовых организаций, 14578 организаций торговли, 126 аптечных сетей и пунктов. Большая часть заключена в отношении 24 категорий социально значимых продовольственных товаров из соответствующего перечня. На сахар-песок соглашения заключены в 47 регионах.
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