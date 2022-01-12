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Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком

6 4116
#массовое ДТП
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Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком

Число попавших в аварии автомобилей выросло до 19.

12 января около 11:00 на 292 км автодороги Орёл-Тамбов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей, рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.

- Пока известно об одном пострадавшем – мужчина с подозрением на перелом руки доставлен в больницу. Количество пострадавших уточняется. Кто-то из участников аварий может обратиться за медицинской помощью самостоятельно, - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия до сих пор находятся несколько экипажей ГИБДД, они оформляют аварии и регулируют дорожное движение: проезд возможен только по одной полосе. Полиция просит выбирать альтернативные маршруты движения.

Напомним, что ранее сообщалось о массовом ДТП с участием 17. Движение было серьезно затруднено, автомобили стояли в очереди более часа.
6 4116
#массовое ДТП
2

Комментарии (6)

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Ваасян

4 минуты назад
На выходных ездил в Воронеж. 3 (6) полосная окружная...... Липецк 1 (2) полоса......
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Житель

33 минуты назад
Это потому, что чиновники не несут ответственности!!! Дороги своевременно и качественно не чистятся!!!
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Владислав

41 минуту назад
Жуть
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Почему

48 минут назад
Тогда яндекс навигатор красный?
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Елена

51 минуту назад
Иван, стоите до сих пор ?
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Иван

сегодня, 13:45
Сейчас стоим
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