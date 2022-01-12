Происшествия
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Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком
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Число попавших в аварии автомобилей выросло до 19.
12 января около 11:00 на 292 км автодороги Орёл-Тамбов произошло несколько ДТП с участием 19 автомобилей, рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
- Пока известно об одном пострадавшем – мужчина с подозрением на перелом руки доставлен в больницу. Количество пострадавших уточняется. Кто-то из участников аварий может обратиться за медицинской помощью самостоятельно, - отметили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия до сих пор находятся несколько экипажей ГИБДД, они оформляют аварии и регулируют дорожное движение: проезд возможен только по одной полосе. Полиция просит выбирать альтернативные маршруты движения.
Напомним, что ранее сообщалось о массовом ДТП с участием 17. Движение было серьезно затруднено, автомобили стояли в очереди более часа.
- Пока известно об одном пострадавшем – мужчина с подозрением на перелом руки доставлен в больницу. Количество пострадавших уточняется. Кто-то из участников аварий может обратиться за медицинской помощью самостоятельно, - отметили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия до сих пор находятся несколько экипажей ГИБДД, они оформляют аварии и регулируют дорожное движение: проезд возможен только по одной полосе. Полиция просит выбирать альтернативные маршруты движения.
Напомним, что ранее сообщалось о массовом ДТП с участием 17. Движение было серьезно затруднено, автомобили стояли в очереди более часа.
6 4116
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