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Правила въезда в зарубежные страны не изменились для россиян после появления омикрон-штамма
Ни одно из государств не ужесточило правила въезда для туристов из России после появления коронавирусной мутации "Омикрон".
Ни одна из заграничных стран не ужесточила правила въезда для российских туристов, хотя с появлением нового омикрон-штамма пандемия снова набрала силу, - рассказали "Известиям" эксперты туристической отрасли.
По их словам, заметна тенденция к ослаблению ограничений — россиянам, привитым препаратом "Спутник V", стало проще попасть в Израиль, а Европа может открыться уже весной. Вместе с тем с 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации для прибывающих в ЕС сократится до 9 или 7 месяцев.
С 9 января привитые "Спутником V" российские туристы могут посещать Израиль при соблюдении некоторых условий, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Помимо прививочного сертификата потребуется тест ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки. В аэропорту после прилета нужно сдать еще один тест ПЦР, он платный. Кроме того, необходимо пройти серологический тест: если он показывает наличие антител, то турист отправляется на укороченный 24-часовой карантин. Если нет, то на полный карантин длиной в 14 дней, — добавил специалист.
Израиль открылся очень условно. Привитым россиянам в аэропорту по прилете нужно сдавать тест на антитела. И по его результатам можно попасть в карантин, фактически испортив себе отдых. Поэтому мы пока не рекомендуем путешественникам летать в эту страну, - рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, новость об открытии Израиля хорошая, но в нынешнем виде это полумера.
Сейчас Израиль имеет смысл посещать ради учебы, лечения или работы, - пояснил Горин.
"Проблема в том, что между Россией и Израилем официально не восстановлено авиасообщение, оперштаб такого решения не принимал. Поэтому туроператоры не могут организовывать поездки в эту страну. Все ждут открытия регулярного, а лучше — чартерного сообщения. Тем не менее самостоятельным туристом в Израиль отправиться можно", — отметил эксперт.
При этом, по словам Горина, новости об ужесточении правил въезда и пребывания российских туристов в некоторых странах не соответствуют действительности.
В частности, объявление о том, что Кипр с 10 января будет заселять в отели только привитых гостей, касается лишь местных жителей. Россиянам для въезда по-прежнему необходим лишь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Были и сообщения о том, что для въезда на Кубу с 5 января иностранцам обязательно понадобится сертификат о вакцинации. Но и это правило не касается российских туристов, им достаточно ПЦР-теста, - пояснил эксперт.
"Мы видим, что пока ни одна страна не ужесточает нормы въезда для россиян. Наоборот, границы открываются, и мы ждем дальнейших смягчений. Думаю, что Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа", — считает Алексан Мкртчян.
По словам Горина, в Европейской комиссии по туризму (ETC) ранее сообщили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года. Пока всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По их словам, заметна тенденция к ослаблению ограничений — россиянам, привитым препаратом "Спутник V", стало проще попасть в Израиль, а Европа может открыться уже весной. Вместе с тем с 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации для прибывающих в ЕС сократится до 9 или 7 месяцев.
С 9 января привитые "Спутником V" российские туристы могут посещать Израиль при соблюдении некоторых условий, - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Помимо прививочного сертификата потребуется тест ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки. В аэропорту после прилета нужно сдать еще один тест ПЦР, он платный. Кроме того, необходимо пройти серологический тест: если он показывает наличие антител, то турист отправляется на укороченный 24-часовой карантин. Если нет, то на полный карантин длиной в 14 дней, — добавил специалист.
Израиль открылся очень условно. Привитым россиянам в аэропорту по прилете нужно сдавать тест на антитела. И по его результатам можно попасть в карантин, фактически испортив себе отдых. Поэтому мы пока не рекомендуем путешественникам летать в эту страну, - рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, новость об открытии Израиля хорошая, но в нынешнем виде это полумера.
Сейчас Израиль имеет смысл посещать ради учебы, лечения или работы, - пояснил Горин.
"Проблема в том, что между Россией и Израилем официально не восстановлено авиасообщение, оперштаб такого решения не принимал. Поэтому туроператоры не могут организовывать поездки в эту страну. Все ждут открытия регулярного, а лучше — чартерного сообщения. Тем не менее самостоятельным туристом в Израиль отправиться можно", — отметил эксперт.
При этом, по словам Горина, новости об ужесточении правил въезда и пребывания российских туристов в некоторых странах не соответствуют действительности.
В частности, объявление о том, что Кипр с 10 января будет заселять в отели только привитых гостей, касается лишь местных жителей. Россиянам для въезда по-прежнему необходим лишь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. Были и сообщения о том, что для въезда на Кубу с 5 января иностранцам обязательно понадобится сертификат о вакцинации. Но и это правило не касается российских туристов, им достаточно ПЦР-теста, - пояснил эксперт.
"Мы видим, что пока ни одна страна не ужесточает нормы въезда для россиян. Наоборот, границы открываются, и мы ждем дальнейших смягчений. Думаю, что Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа", — считает Алексан Мкртчян.
По словам Горина, в Европейской комиссии по туризму (ETC) ранее сообщили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года. Пока всё упирается в одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).