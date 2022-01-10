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52 минуты назад
В России предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью в КоАП
В КоАП предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью.
Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, который предлагает дополнить 20 главу Кодекса об административных правонарушениях за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законодательством ряда субъектов установлен запрет, а также административная ответственность за совершение указанных правонарушений, - пишут "Известия".
"Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в результате всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан.
То, что вопрос привлечения к административной ответственности за это правонарушение должен быть решен на федеральном уровне, подтверждают многочисленные законопроекты на эту тему, - отмечает Нилов. За последние годы нормы разрабатывались как законодательными органами субъектов, так и рядом депутатов.
В качестве примеров нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышение допустимой громкости; производство ремонтных и строительных работ, - сообщается в документе.
Поэтому депутат предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
"Фракция ЛДПР давно бьется над решением этой проблемы, потому что людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают", — пояснил чиновник.
По его словам, это связано с тем, что власти субъектов должны были заключить соглашения с полицией, которая выполняла бы надзорные функции, но не везде это было сделано.
Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, — отметил Нилов.
Документ направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки, - рассказали в пресс-службе кабмина.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, который предлагает дополнить 20 главу Кодекса об административных правонарушениях за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законодательством ряда субъектов установлен запрет, а также административная ответственность за совершение указанных правонарушений, - пишут "Известия".
"Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в результате всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан.
То, что вопрос привлечения к административной ответственности за это правонарушение должен быть решен на федеральном уровне, подтверждают многочисленные законопроекты на эту тему, - отмечает Нилов. За последние годы нормы разрабатывались как законодательными органами субъектов, так и рядом депутатов.
В качестве примеров нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышение допустимой громкости; производство ремонтных и строительных работ, - сообщается в документе.
Поэтому депутат предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
"Фракция ЛДПР давно бьется над решением этой проблемы, потому что людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают", — пояснил чиновник.
По его словам, это связано с тем, что власти субъектов должны были заключить соглашения с полицией, которая выполняла бы надзорные функции, но не везде это было сделано.
Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, — отметил Нилов.
Документ направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки, - рассказали в пресс-службе кабмина.