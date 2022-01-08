Аналитика правительственного университета: липчан устраивает качество медицины

Эксперты провели исследование уровня качества жизни в крупных городах России.

По итогам 2021 года города с самым высоким качеством жизни – это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала. Таковы итоги исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России.



Липецк оказался на 30 строчке рейтинга. Сводный балл по всем показателям – 63, что на 20% ниже лидера рейтинга – Москвы. При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы: распространенность «деструктивного» поведения населения по городам, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции из родного города в поисках лучшей жизни, интерес населения к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания населения, качество среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе и уровень озабоченности населения различными проблемами.



При оценке этих маркеров исследователи пришли к мнению, что Липецк находится в отраслевом топе сразу по двум показателям. Липецк попал в список городов с наименьшей конфликтностью социальной среды – 7 место в России. 5 место у города за то, что его жители считают, что лучше всего здесь работает медицина.



Среди городов Центрального Черноземья самая высокая позиция у Белгорода – 9 строчка. У Курска 45 позиция, Тамбов занял 56 место, а Воронеж на дне таблицы – 66 место.



Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России, а также сведения из различных открытых баз данных, отмечают авторы рейтинга.