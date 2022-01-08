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Аналитика правительственного университета: липчан устраивает качество медицины

32 871
#рейтинг
Аналитика правительственного университета: липчан устраивает качество медицины

Эксперты провели исследование уровня качества жизни в крупных городах России.

По итогам 2021 года города с самым высоким качеством жизни – это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала. Таковы итоги исследования, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России.

Липецк оказался на 30 строчке рейтинга. Сводный балл по всем показателям – 63, что на 20% ниже лидера рейтинга – Москвы. При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы: распространенность «деструктивного» поведения населения по городам, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции из родного города в поисках лучшей жизни, интерес населения к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания населения, качество среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе и уровень озабоченности населения различными проблемами.

 При оценке этих маркеров исследователи пришли к мнению, что Липецк находится в отраслевом топе сразу по двум показателям. Липецк попал в список городов с наименьшей конфликтностью социальной среды – 7 место в России. 5 место у города за то, что его жители считают, что лучше всего здесь работает медицина.

Среди городов Центрального Черноземья самая высокая позиция у Белгорода – 9 строчка. У Курска 45 позиция, Тамбов занял 56 место, а Воронеж на дне таблицы – 66 место.

Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также данные Росстата, Банка России, а также сведения из различных открытых баз данных, отмечают авторы рейтинга.
32 871
#рейтинг

Комментарии (32)

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Геннадий

22 секунды назад
Ну ,если мы довольны,этой медициной...подозреваю,что скоро,мы будем довольны куском хлеба... за оплату своего труда..!не той дорогой идём мы...!
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Зуб даю

7 минут назад
Лучшая медицина в Липецкой области это ЛЦРБ. Приходите рады будем вас видеть. Вылечим всех вас.
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Урааа

12 минут назад
Вот это новость... Мы и сами не подозревали.
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Егор

13 минут назад
Да даже просим сделать её ( медицину) похуже! А не просто устраивает.
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.

13 минут назад
Эксперт,какие 50 процентов?если к врачу не попасть,а ежели попадёшь,то лечат не от той болезни...)))вывод - нет у нас медицины!
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Аналитик

17 минут назад
Чем выше обнуление, тем счастливее народ.
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!

23 минуты назад
Все это мне напоминает рассказ Зощенко "Печка". Может просто этих"экспертов" полечить в Липецке. Заболеют коронавирусом или еще чем ,так милости просим на лечение к нам. Однако,я думаю, они не * ,они не камикадзе.
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Воронежец

24 минуты назад
Гость, жил. Два года.
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Кукун

27 минут назад
А раз наших жителей все устраивает, то и улучшать ничего и не надо!!! Только меня весьма интересует, может они ошиблись и то были не липчане вовсе?
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Гость

29 минут назад
Воронежец, это ты еще в Африке не жил!
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