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сегодня, 13:12

В Кемеровской области залили каток длинной в 300 метров

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#каток
Огромный каток открылся на проспекте Коммунистической в городе Междуреченске Кемеровской области. Как сообщает VSE42.Ru, каток заняла часть тротуара и пространства около новогодней елки.

– 275 метров в длину, 10 в ширину. Есть, где разогнаться! – говорится в сообщении администрации города.

Горожане отмечают, что единственное, чего не хватает ледовой улице – моста через него для маломобильных граждан.
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#каток

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