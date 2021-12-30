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сегодня, 13:12
В Кемеровской области залили каток длинной в 300 метров
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Огромный каток открылся на проспекте Коммунистической в городе Междуреченске Кемеровской области. Как сообщает VSE42.Ru, каток заняла часть тротуара и пространства около новогодней елки.
– 275 метров в длину, 10 в ширину. Есть, где разогнаться! – говорится в сообщении администрации города.
Горожане отмечают, что единственное, чего не хватает ледовой улице – моста через него для маломобильных граждан.
– 275 метров в длину, 10 в ширину. Есть, где разогнаться! – говорится в сообщении администрации города.
Горожане отмечают, что единственное, чего не хватает ледовой улице – моста через него для маломобильных граждан.
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