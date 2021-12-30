В Липецке осудили похитителей шеринговых самокатов

Самокаты украли ещё в августе от дома №6Б по улице Папина в Липецке.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 43-летнему и 39-летнему безработным липчанам, укравшим два шеринговых самоката.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ночью 11 августа этого года в период с 00:27 до 03:22 мужчины похитили от дома №6Б по улице Папина в Липецке два электрических самоката «Найнбот ИЭс4», принадлежащих ООО «Тесла-Шеринг». Каждый самокат стоил по 13 385 рублей, поэтому общая сумма нанесённого компании ущерба составила 26 770 рублей.



Дело про просьбе подсудимых, признавших свою вину, рассматривали в особом порядке. В результате каждого из мужчин признали виновным.



По пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» похитители самокатов получили по 400 часов обязательных работ. Самокаты вернули потерпевшему.