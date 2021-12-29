В России
сегодня, 17:19
ОСАГО может подорожать до 60%
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По предварительным оценкам, отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной автогражданки до 60% для некоторых потребителей, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. При этом, по его словам, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.
«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — рассказал Игорь Юргенс.
По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.
«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — рассказал Игорь Юргенс.
По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.
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