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сегодня, 17:19

ОСАГО может подорожать до 60%

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#ОСАГО
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По предварительным оценкам, отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной автогражданки до 60% для некоторых потребителей, рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. При этом, по его словам, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.

«Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут», — рассказал Игорь Юргенс. 

По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.

124
#ОСАГО
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